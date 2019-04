Un viaje a la sierra norte de Guadalajara, el lugar con el aire más limpio de España

Ignacio Vasallo Madrid

En Campisabalos, en el extremo noroccidental de Guadalajara, hay un centro de interpretación en el que nos explican que allí se respira el aire más limpio de España. Parece que eso tiene efectos positivos en la salud. La pureza del aire se comprueba por la brillantez del liquen que cubre árboles y rocas. Sin duda el liquen local es hermoso y de colores vivos.

El aire limpio y la España despoblada

A pesar de la dureza del clima la zona ha estado habitada desde el paleolítico inferior, por allí pasaron celtíberos, romanos visigodos y árabes. Es el centro de la península Ibérica, de la España despoblada donde se pude circular durante kilómetros y más kilómetros sin ver ni casas ni postes de la luz. Ni siquiera hay Guardia Civil porque la escasa agricultura no produce excedentes.

Las pocas tierras cultivadas lo son por forasteros que van a hacer su trabajo y vuelven a su domicilio. La mejora de las carreteras en los últimos cuarenta años ha permitido acceder a los lugares más remotos. En algunos pueblos los habitantes han establecido turnos para guardar el lugar.

Si gente, sin tráfico, el aire es no solo limpio sino también silencioso. Ese silencio alcanza su plenitud en el Hayedo de Tejara Negra, bordeando Segovia donde habitan el Águila Real, el buitre leonado, el corzo y los picos de hasta dos mil metros. El Ocejon es la montaña de referencia reconocible por su forma volcánica.Las profundidades del aire del silencio se concentran en la V con vértice inferior en Tamajon, y Valverde de los Arroyos y Majaelrayo en las puntas. Es la ruta de la arquitectura negra.

Pueblos con casas de piedra y tejados de pizarra, en general bien mantenidos, de unos cincuenta habitantes censados, pero en los que no viven más allá de veinte vecinos, algunos de los cuales han puesto imaginación a la vida, como el alcalde gay de Campillo procedente de Madrid, que se fue a vivir al lugar para hacerse apicultor, y descubrió tras celebrar localmente su propia boda, que había un hueco no explotado. Hoy dia oficia unas noventa al año- la mayor parte hetero-y sostiene así una actividad turística pequeña, pero pujante que es la más importante del pueblo.

Impresiona que el aislamiento vaya acompañado de modernidad. Ya no quedan rostros tallados por el aire del silencio. Las diferencias entre el centro y la periferia han ido desapareciendo con el teléfono móvil, el internet -aunque quedan lugares con cobertura mediocre- las carreteras y Amazon que distribuye a donde haga falta.

La localidad de Valverde

Hay restaurantes, en general de fin de semana, que ofrecen principalmente productos locales como las setas o el cabrito asado y algunos hostales y casa rurales. El más grande, el de Valverde esta explotado por una pareja rumana, con un empleado de la misma nacionalidad, demostrando así que algunos ven oportunidad donde otros solo ven crisis. Valverde tiene el atractivo de la Chorreras, una caída de agua de noventa metros donde solo existe el aire del silencio.

La provincia de Guadalajara

La provincia de Guadalajara es bien conocida para el turista, por su proximidad a Madrid y las buenas comunicaciones. Cuenta con lugares emblemáticos como Sigüenza, Molina de Aragón o Pastrana. Y por supuesto la Alcarria que parece propiedad de Cela. Pero es tan grande que queda mucho espacio por explorar.

Los turistas que vienen de Madrid no suelen ir más allá de Cogolludo, que cuenta con un elegante Palacio Renacentista, en fase de restauración. Hay hasta una bodega en la finca Rio Negro con más de cuarenta hectáreas de cultivo a mil metros de altitud, en medio del espacio infinito .

Al límite de lo poblado, Tamajon un pequeño municipio de ciento y pocos vecinos tiene una densidad de población que no llega a 1.4 habitantes por kilómetro cuadrado. Más o menos como las partes más remotas de Laponia.

Su emprendedor Alcalde de 74 años ha conseguido construir una buena piscina cubierta a la que acuden vecinos de otros pueblos y para la próxima legislatura tiene un proyecto con el que está ilusionado y para el que espera obtener financiación de las diferentes Administraciones. La ampliación de la Residencia de Ancianos para poder contar con 25 camas más. Allí el futuro ya es pasado.

Arriba en uno de los pueblos negros hay un aviso colgado en la puerta de la iglesia que dice: Este cementerio es de carácter rotativo. No se permiten plantas ni flores ni lapidas. No hay propietarios Si alguien no cumple con estos criterios se actuara en consecuencia. Los párrocos. La Iglesia, siempre alerta, garantiza por lo menos un final ordenado ya que casi no hay bautizos primeras comuniones o bodas religiosas.