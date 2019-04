Así puede aprovechar la Semana Santa 'sin viaje': aprende árabe, programación o a hacer cocktails

La Semana Santa suele ser el momento elegido por muchos españoles para hacer un viaje, ya sea a la playa, a una ciudad de interior para disfrutar de las procesiones o a algún destino internacional. Para aquellos que no tengan pensado -o no les sea posible- realizar una escapada; ¿por qué no aprovechar las vacaciones de Semana Santa para aprender nuevas habilidades?

Udemy, la plataforma de formación online más grande del mundo, propone algunas alternativas para que estos días festivos sean, además de un momento para descansar y divertirse, la ocasión ideal para hacer algo nuevo:

Aprende a programar con Python. El uso de este lenguaje de programación no he dejado de crecer en los últimos años y en 2018 llegó a ser nombrado 'el Lenguaje del Año' por el índice TIOBE. Se trata de uno de los lenguajes de programación referentes a nivel mundial en campos como el del Data Science, Machine Learning o Internet de las Cosas. Los perfiles cualificados en este lenguaje de programación son cada vez más demandados por las empresas y, sin embargo, existe una gran escasez. ¿Lo mejor? Python es uno de los lenguajes más escogidos como introducción a la programación.

Puedes hacerlo en este curso de Udemy, donde aprenderás a utilizar Python para crear tus propios scripts y programas, crear interfaces gráficas con Tkinter y manejar bases de datos con SQLite

Crea una app. Actualmente, el acceso a Internet -especialmente en el caso de los jóvenes- es móvil, de ahí la importancia de las apps. Hace algunos años, crear una aplicación quedaba reservado a aquellos que dominaban la programación. Sin embargo, actualmente existen plataformas que permiten crear una app móvil desde cero de manera sencilla y sin ese requisito. Si se tiene una buena idea y un objetivo claro, un Jueves Santo por la mañana puede ser un buen momento para convertirla en una aplicación y (quizá) ganar después algo de dinero con ella.

José Luis Núñez el único formador de habla hispana certificado oficialmente por el MIT para la MIT App Inventor e instructor de desarrollo de apps con esta herramienta en Udemy, asegura que cualquier persona, ya sea un niño o un adulto, en cuestión de minutos puede hacer una aplicación con este creador gratuito.

Iníciate en un idioma nuevo, por ejemplo, el árabe. La lengua árabe es la cuarta más hablada del mundo (con 315 millones de hablantes nativos) y es lengua oficial en 27 países, según Ethnologue. Además, en Internet, este idioma es el cuarto más utilizado por los usuarios, según el último sondeo al respecto de Internet World Stats, siendo el que más ha crecido en los últimos 18 años: hoy en día hay lo utilizan un 8.616% más de usuarios que en el año 2000.

Quienes se queden en casa esta Semana Santa pueden aprovechar para empezar a aprender las 29 letras del alfabeto árabe y su escritura."El árabe se empieza a aprender por la lectoescritura. Un alumno que parte desde cero, si es constante, puede aprender a leer y escribir frases simples en esta lengua en menos de un mes", asegura Iqra Hady, instructora de árabe en Udemy.

Perfecciona tus fotografías para redes sociales. Estos días festivos pueden ser un buen momento para dar auge a tus hobbies. Si la fotografía es uno de ellos o simplemente quieres aprender a tomar buenas instantáneas para tus perfiles en redes sociales con tu smartphone, Internet ha democratizado los mejores trucos y técnicas de la fotografía, independientemente del nivel de experiencia. "Al igual que puedes conseguir fotos que no dicen nada con una cámara réflex, puedes conseguir obras de arte con la cámara del móvil, la clave está en saber 'mirar' y aprender a editar", explica Ale Sánchez, instructor de fotografía móvil en Udemy. "Prueba de ello es que el Museo Metropolitano de arte Nueva York (MET) dedicó una exposición a fotografías hechas con móviles (proyecto TalkingPictures)."

Prepara cocktails como un bartender. Si siempre te ha llamado la atención cómo los barman de los años 20 agitaban sus cocteleras y creaban increíbles combinados, la mixología puede ser tu nueva afición. Actualmente, los cocktails están viviendo una nueva 'época dorada', con cientos de coctelerías conquistando los barrios del centro de las ciudades, y pedirlos ya no es solo cosa de personajes distinguidos.

Para iniciarse en el mundo del bartending, en este curso podrás aprender cuáles son los componentes de una barra, vasos y utensilios, tipos de bebidas, el Mise en Place o incluso las normas de atención al cliente.