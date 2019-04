Piel de Atún: "Si los que aspiran a gobernar ignoran la realidad que nos afecta, imagina el panorama"

España es el segundo país, solo por detrás de Turquía, que más plásticos vierte en las aguas del Mediterráneo, según datos de Plastics Europe. Ésta fue una de las razones que empujaron a Luís Prieto, fundador de Piel de Atún, a dejar su exitosa vida en Silicon Valley y regresar a España, su país natal, para poner su grano de arena a favor del cambio.

En el año 2016, en uno de sus viajes a España, Prieto se dio cuenta de que tanto a su familia como a sus amigos les vendría bien tener una plataforma con información sobre sostenibilidad e innovación, pues "aquí no habría gran cosa", declara. Con el tiempo y con el surgimiento de otros movimientos en diferentes territorios, la idea de Prieto fue creciendo, hasta que decidió invertir todo su tiempo y gran parte de sus ahorros en lanzar Piel de Atún -ya que ésta es un gran indicador de la salud de los océanos-, un movimiento que él mismo describe como "de sostenibilidad participativo e integrador, que surge con el objetivo de unir personas e instituciones en la difusión del conocimiento y concienciación del cambio climático".

Así pues, este movimiento, que pretende convertir a ciudadanos globales, empresas e instituciones, en agentes del cambio, contribuyendo así en la consecución de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU fijados para el año 2030, se centra especialmente en la protección de los mares y océanos y en la lucha contra el uso masivo de plásticos. Los mares están siendo los más perjudicados por el cambio climático, ya que el calentamiento oceánico representa el 90% de la energía acumulada, tal y como expone el último Informe del IPCC.

Según la OMS, la contaminación de los océanos, la desertificación, la pérdida de biodiversidad y la escasez de agua potable son factores que causan un total de 12,6 millones de muertes al año. Y es que, según los datos del Sexto Informe GEO presentado recientemente por la ONU, ocho millones de toneladas de plásticos acaban en los océanos, lo que para el año 2050 supondría un mayor número de residuos plásticos que peces en los mares de nuestro planeta.

En todos estos -cada vez más- desalentadores datos, recae la motivación del fundador de Piel de Atún de crear "un movimiento abierto y democrático al que puede unirse todo el que lo deseé, porque hay que concienciar a la sociedad de la importancia de dejar el mundo mejor que lo encontramos". Y es que, para el fundador, "la falta de información es preocupante, nos quedamos en lo superficial, en lo anecdótico. Los ciudadanos necesitan mucha más información y medidas urgentes del Gobierno Central y Autonómicos", y añade, "estamos asistiendo a una negligencia épica de los partidos políticos en cuanto a la adecuación a los objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, es vergonzoso ver como el reto más grande al que se enfrenta la humanidad en los próximos 20 años, que es la supervivencia en el planeta, pasa desapercibido en cada debate político. Si los que aspiran a gobernar ignoran la realidad que nos afecta, imagínate el panorama", protesta.

En cuanto al caso de España, Prieto considera que en materia de concienciación, este país está rezagado en comparación a sus vecinos europeos, algo que "no nos podemos permitir". Pues, tal y como apostilla, España tiene especial sensibilidad al cambio climático y nuestra economía depende cada vez en mayor medida del sector servicios, del turismo y las exportaciones, sectores que tienen una gran exposición y riesgo al cambio climático. "Vamos a sufrir mucho si no se toman medidas a tiempo, y estamos al límite", concluye.

Summit en Cádiz

Piel de Atún celebra del 2 al 5 de mayo su primer summit en Cádiz, una ciudad idónea ya que es el punto de unión entre el océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. Un encuentro que quiere trasformar la ciudad por completo, con música, arte, ponencias, actividades gastronómicas y talleres sobre la mejora del medioambiente y bioesfera, entre otros, con el objetivo de concienciar sobre el cambio climático, la vida en los mares y océanos y difundir conocimiento sobre estos temas. Todas estas, actividades gratuitas para todo el público, y contará con la presencia de destacados artistas, músicos, científicos y chefs, de los que reservan el nombre para sorprender a los asistentes. "Tendremos muchas y diversas actividades. Arte y Cultura con intervenciones artísticas por toda la ciudad, incluyendo a BOA Mistura que durante 2 semanas va a intervenir un gran espacio de la ciudad, pero también talento joven local que intervendrá lugares emblemáticos de la ciudad. Es la primera vez que una ciudad sale de forma tan directa a defender los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones unidas y se transforma, hay que darle mucho valor a este hecho. También tendremos durante 4 días un mercado de los artesanos del producto en el Castillo de Santa Catalina, el lema es aprender con el paladar", detalla Prieto.

No obstante, como objetivo de este primer encuentro en la ciudad andaluza, desde Piel de Atún se proponen, a corto plazo, que se produzca la repetida y necesaria concienciación ciudadana; a medio, que se generen proyectos e inversión en la Bahía de Cádiz; y a largo, lanzar un hub de innovación tecnológico centrado en el cambio climático y la vida bajo el agua, un centro internacional con muchas mentes brillantes trabajando con los recursos necesarios por un planeta mejor. Si los propósitos de esta primera cita se cumplen y "pueden seguir avanzando en otras ciudades", el fundador de Piel de Atún adelanta a este medio que la siguiente cita será en Formentera.

Sobre Piel de Atún

Este movimiento traslada a España la corriente de movimientos internacionales como Climate Change Action Summit, celebrado en la ciudad de San Francisco, Global Citizen procedente de Nueva York y las experiencias Parley, organizaciones que luchan activamente contra el Cambio Climático realizando una importante labor de concienciación.

Numerosas empresas, fundaciones y ciudadanos se han unido a Piel de Atún, entre ellos prestigiosas organizaciones como La Fundación Biodiversidad, el Ministerio para la Transición Ecológica, The Global Goals for Sustainable Development y The Climate Reality Project de la Fundación Al Gore.

Los ciudadanos que quieran formar parte de este movimiento pueden hacerlo a través de la web https://pieldeatun.org/ en la sección B-Atuna, donde todas las personas que se registren pueden proponer medidas concretas que luchen contra el cambio climático y reduzcan la contaminación de mares y océanos.