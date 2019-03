Los secretos del libro negro de los ricos de Palm Beach

Palm Beach, el pequeño pueblo de Florida que aglutina más lujo por metro cuadrado, sigue siendo un imán para los multimillonarios. Este exclusivo rincón, que fue descubierto hacia 1800 por las primeras generaciones de las familias que hoy poseen alguna de las fortunas más grandes del mundo, como los Ford, los Lauder o los Merck, está en pleno apogeo en la primavera, cuando el clima es perfecto y la escena social es cada vez más apetecible.

Más de un siglo después de que Henry Flagler calificara el lugar como "un magnífico campo de juego para la gente de la nación", y el árbitro social Frank Crowninshield de "alegre, suntuoso y costoso", esta pequeña isla de Florida ha dado la bienvenida a nuevos restaurantes, hoteles y renovados espacios culturales. Una nueva y mejorada Palm Beach que fue descrita como "Fantasy Island" por Bill Koch en la inauguración del Museo de Arte de Norton que tuvo lugar el mes pasado.

Así las cosas, para todos aquellos que se atrevan a naufragar por uno de los rincones más lujosos y exclusivos del mundo, he aquí una serie de recomendaciones de algunos multimillonarios locales que abrieron sus libros negros para Bloomberg.

La rutina de los ricos

Aquellos que visiten la isla a modo de vacaciones, Chris Meigher, una de las figuras editoriales más controvertidas de Nueva York, les recomienda su itinerario típico, que comienza con una parada en la librería clásica para leer los periódicosd de la mañana. Tras esto, homenajearse con un copioso desayuno en SurfSide Diner. Con la barriga llena, Meigher aconseja ir a las canchas públicas de Seaview Avenue, para echar un partido de tenis y nadar en la playa de Clarke Avenue.

Si es más del tipo A, siga a Keith Bloomfield, director ejecutivo de Forbes Family Trust. Comienza el día en el pop-up de SoulCycle en la recién inaugurada Royal Poinciana Plaza , seguido por un desayuno al lado de Nueva York a la altura de Sant Ambroeus .

La mejor repostería

Para conseguir la mejor repostería sin tener que viajar a París, hay dos opciones: las mesas al aire libre en Patrick Lézé, donde recomiendan tomar un café con leche y un croissant, una ronda de chocolates y pedir palmeras para llevar, o, también, Bleu Provence, un gastrobar en medio con la más deliciosa ensalada de pollo y curry para el almuerzo.

Nuevos clásicos

Para el disfrute del paladar, el East Hampton Grill, donde el plato estrella son ostras fritas con crema de espinacas y alioli. Este lugar comparte cocina con el Honor Barn, un restaurante más modesto pero que ofrece también una experiencia gastronómica, aunque no es recomendable si va en busca de una larga noche porque a las 22.00 horas echa el cierre, sea cual sea la temporada.

Por supuesto, Mar-a-Lago está en la mayoría de las listas de la sociedad, con unpailard de pollo y un pescado a la parrilla con limones carbonizados de chuparse los dedos. Otro de los más afamados es Club 44, cuyo menú, algo anticuado, ha ganado popularidad con la introducción del chef Philip Kroesen, un antiguo artilugio de Southhampton. Jonathan Steinberg, fundador y director ejecutivo del sitio de noticias en video Cheddar, recomienda ir un martes. "Es la noche del pastel de pollo, siempre se agotan".

Para descubrir la joya escondida, el restaurador Piper Quinn, propietario de Buccan y Grato, tiene la respuesta. Quinn recomienda Oceano Kitchen en Lantana, cuyo menú se centra en un horno de leña y cambia a diario. Sus antiguos dueños ahora manejan Jewell, otro lugar fantástico y sin florituras en Lake Worth, donde todo, desde los mariscos de Florida hasta el pastel de mango original, está siempre delicioso.

Para el mejor look

El "nuevo lugar favorito" de la estrella de reality Tinsley Mortimer es Royal Poinciana Plaza, donde están las tiendas de Hermès, Kirna Zabete y Alice y Olivia. Pero para las marcas de moda masculina, el empresario de moda Wyatt Koch dice que Worth Avenue todavía tiene los dos mejores lugares: Trillion y Gentlemen's Corner . "Prefiero las tiendas que ofrecen ropa interesante y colorida", remata. Palm Beach es también un paraíso para las compras de época. La vendedora de arte Sarah Gavlak cuenta que visitar los alrededores de la Iglesia merece la pena, pues sus hallazgos han variado desde vestidos de gala hasta gafas de highball Gucci de la década de 1960.

Comida sin pretensiones

Los restaurantes más sencillitos del centro comercial son unos de los más recomendados del centro de Florida. Para la coleccionista de arte Beth Rudin DeWoody, el ganador es un lugar tailandés en West Palm Beach llamado Oriental Market, y recomienda probar los clásicos: los rollos de verano, el Pad Thai y la ensalada de papaya. El restaurador Quinn también sugiere un "auténtico taco mixto" en la autopista Dixie llamado Los Altos Jalisco: "Es muy informal, pero la comida es excelente".

Belleza

"Los mejores tratamientos faciales del planeta están en Tammy Fender", dice la actriz estadounidense Fiona Gubelmann, un lujoso spa de servicio completo en West Palm Beach con productos propios de Fender. "Hay estas camas de plumas pufy encima de las mesas de tratamiento, por lo que estás en el cielo cuando te tumbas".

Fantasy Island

Aunque el recientemente renovado Museo Norton es la comidilla de la ciudad, el artista Rob Wynne dice que el Bunker "es absolutamente sorprendente" y que es "el corazón de lo nuevo" en Palm Beach. El espacio es una fábrica de juguetes que presenta la colección de arte de DeWoody's, y puede visitarse con cita previa. Aquí, añade que tampoco puede perderse la biblioteca, donde el curador Maynard Monrow ha exhibido libros como Wicked Palm Beach y How to Be Poor.

Además, para los más inquietos, si desean participar en alguna actividad, Lani Goodrich de Avenue Pottery ofrece talleres mensuales en la ciudad y talleres privados en su patio trasero de West Palm Beach. "También hago noches privadas de fantasmas, donde escuchamos Unchained Melody y representamos escenas de la película", bromea Goodrich, que acepta sobre todo comisiones personalizadas a través de Instagram.