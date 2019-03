WE, un enfoque holístico de emoción y liderazgo en clave femenina

"Todos ganamos si conectamos nuestro poder interior y nuestras emociones con las habilidades y competencias que tenemos", explica Charo Izquierdo, directora de la Mercedez-Benz Fashion Week y una de las organizadoras de WE, el primer Congreso de Salud, Bienestar Emocional y Liderazgo enfocado a mujeres trabajadoras y directivas, que tendrá lugar el 4 de abril en Ifema.

El liderazgo contemporáneo es más inclusivo con las emociones o, al menos, así debería ser. Saber identificar, analizar y gestionar las sensaciones, pensamientos y sentimientos es un loable labor en el mundo de la inmediatez en el que vivimos. Y, en este sentido, se celebra este encuentro.

La directora de la MBFW analiza la importancia que tienen eventos como WE en la actualidad, pues es "el primero que incluye una visión holística, de 360 grados, porque tenemos que aprender que todo está interconectado. Que todo influye", aclara Izquierdo. Y es que, WE profundiza entre la conexión irrefutable entre el liderazgo y las emociones, promoviendo una mayor calidad de la salud, del bienestar emocional y el liderazgo, desde un punto de vista empresarial.

En este sentido, la directora de la MBFW incide en la necesidad de saber gestionar las emociones tanto en la vida personal como en la laboral, y cómo esta gestión puede influir en el trabajo. Así, con la participación de expertas de diferentes sectores, entre ellas, periodistas, escritoras, abogadas, psicólogas, médicos y expertas en el mundo digital, que aportarán su experiencia, conocimiento y visión, se tratarán temas de tecnología, ciencia, salud y de liderazgo.

Además, hablarán, entre otros, de la diferencia de gestionar una start-up y una gran empresa. De la innovación y la transformación, dos ámbitos estrechamente ligados a la curiosidad. Del estrés emocional y del impacto de la fatiga en la empresa. De la sexualidad íntima y afectiva. "Queremos que las personas que acudan al congreso salgan un poco transformadas, sabiendo que, con lo que han aprendido aquí, van a poder acceder a una transformación constante, donde sus emociones y liderazgo van a ir de la mano", remata Izquierdo.

Mujeres que inspiran

Entre algunos de los nombres destacados de esta primera edición de WE, encontramos a Teresa Viejo, periodista y escritora; Cristina Gallach, Alta Comisionada para la Agenda 2030 del Gobierno de España; Gloria Lomana,periodista y experta en Liderazgo Femenino; Alejandra Vallejo-Nájera, psicóloga; Patricia Such, doctora, Marlen Estévez, abogada en Roca Junyent y presidenta Women in a Legal World.

Como cita destacada de la edición, la mesa redonda Transformación Digital desde una visión femenina. Un encuentro que reunirá un panel de mujeres expertas, quienes aportarán una visión en clave femenina sobre los procesos de innovación digital en las empresas y las plataformas audiovisuales. Esta mesa redonda de experiencias será conducida por el periodista Jesús Rivasés, y contará con expertas como Joana Sánchez, presidenta ejecutiva y CEO de Incipy y Eva Abas directiva CFO de Mediapro. Además participará en este coloquio Argelia García, CEO de To Growfy, quien hablará sobre Smart Finance y Paz Financiera. El broche final a este congreso lo pondrá la ponencia sobre Meditación de Impacto, en la que participará Vicenç Alujas, El Gourmet del Bienestar.