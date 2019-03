Arco cierra la edición 2019 con el mejor balance de la última década

ARCOmadrid 2019, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Ifema, cerró ayer las puertas de su 38ª edición con un balance muy positivo. El buen ritmo de ventas manifestado por las galerías confirma el compromiso de coleccionistas españoles e internacionales con el arte contemporáneo.

A ello se suma el incremento del 8% -con respecto al año anterior-, en el número de profesionales asistentes los primeros días de feria, contabilizando un total de 35.887 personas. Un crecimiento que se ha visto favorecido por la gran afluencia de visitantes procedentes de América, muy especialmente de Latinoamérica y destacando Perú, desde donde han asistido alrededor de 700 profesionales, además de Brasil, Argentina, Colombia y México, entre otros. Junto a éstos, resalta igualmente la presencia de coleccionistas patronos y miembros de museos americanos como New Museum, Nueva York; Chelsea Art Group, Nueva York; Meadows Foundation, Dallas; Tate Americas Foundation, Nueva York; Metropolitan Museum of Art, Nueva York; o PIA (Partners in the art), Toronto.

Este balance positivo, marcado por el especial dinamismo en las ventas y la calidad de los coleccionistas e invitados, son las claves que ha puesto de manifiesto la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, inaugurada el pasado jueves por los Reyes de España y el Presidente de la República del Perú, Martín Vizcarra, y la Primera Dama, Maribel Díaz Cabello.

"Ha sido una edición épica, la mejor de los últimos doce años", afirman desde Leon Tovar. También en Lelong muestran su satisfacción y afirman que "en esta edición hemos trabajado de maravilla, como hacía muchos años, y hemos vendido desde ediciones de menor precio a piezas importantes. Hemos notado el regreso de coleccionistas españoles especialmente". Desde Thaddaeus Ropac han resaltado "la buena marcha de las compras muy especialmente el primer día de la Feria, superando las ventas del año pasado". También en Edward Tyler Nahem muestran su satisfacción destacando que "ha sido una edición muy buena y seguimos cerrando importantes ventas incluso durante los días abiertos al público". Asimismo, las galerías del programa Opening han mantenido un elevado ritmo de ventas, tal y como manifiesta una de las comisarias de la sección, Ilaria Gianni: "es generalizado el balance positivo de los participantes, que han superado sus expectativas en la Feria y han podido establecer muy buenos contactos".

Compras institucionales y corporativas

Entre las compras institucionales y corporativas confirmadas en esta edición de ARCOmadrid figuran las adquiridas por la Fundación ARCO, por valor de 140.000 euros, sufragadas con fondos procedentes de la recaudación de la Cena Fundación ARCO celebrada en la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad Madrid, el martes 26 de febrero con motivo de los Premios ´A` al Coleccionismo. Las obras adquiridas, con la asesoría de Vincent Honoré y Manuel Segade, corresponden a 4 artistas de 4 galerías participantes en la 38ª edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, ARCOmadrid: Marion Verboom - Jerome Poggi-; Santiago de Paoli - Jocelyn Wolff-; Henrik Olesen -Chantal Crousel- y Rodrigo Hernández -Chertlüdde Galerie-, que pasarán a formar parte de la Colección Fundación ARCO, alojada en CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid.

Como cada año, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía también ha adquirido obras en ARCOmadrid. Es esta ocasión han sido un total de 19 obras de los artistas Maja Bajevic, Néstor Basterretxea, Andrea Büttner, June Crespo, Alejandro Garrido, Lugán, Rosalind Nashashibi, Marwan Rechmaoui y Azucena Vieites, por un valor de 350.000 euros.

Por su parte, el CAAC MALI, Museo de Arte de Lima, ha comprado obra de Claudia Martinez Garay -Ginsberg-, y la Fundación Helga de Alvear ha adquirido piezas de artistas como Jenny Holzer, Mario Merz, Antonio Ballester-Moreno, Jan Dibbets, Minjung Kim y Sol LeVitt.

DKV Seguros ha comprado piezas de Carlos Fernández-Pello –García Galería-; Fernando García –Heinrich Ehrhardt-; Elena Alonso –Espacio Valverde-; Mònica Planes –Àngels Barcelona- y Pablo del Pozo –Joan Prats-.

Entre otras ventas figuran las registradas por la galería Lelong, que ha vendido, entre otras, obra de Jaume Plensa y David Nash; Helga de Alvear, de Ángela de la Cruz; la galería F2, de Miki Leal; JérômePoggi, de Sidival Fila; Luis Adelantado, de Rubén Guerrero; Cecilia Vicuña y Voluspa Jarpa, en Patricia Ready; Avelino Sala y Domènec, en la galería ADN; Meiro Koizumi en Annet Gelink; Los Carpinteros en Peter Kilchmann, Nacho Criado, en Formato Comodo.

Premios en ARCOmadrid

Instituciones y empresas de ámbito nacional e internacional comparten el apoyo y el reconocimiento a la creación artística en ARCOmadrid, mediante la entrega de diversos premios. La Comunidad de Madrid ha distinguido la obra de Mercedes Azpilicueta (galería Nogueras Blanchard) y de Asunción Molinos Gordo (galería Travesía Cuatro), en la XVI edición del Premio ARCO/Comunidad de Madrid para Jóvenes Artistas.

El premio Audemars Piguet a la producción de una obra de arte ha recaído sobre el artista Andrea Galvani, de la galería Revolver. Su instalación, Instruments for Inquiring into the Wind and the Shaking Earth, indaga dentro de las fronteras de lo desconocido y ha podido verse en el espacio de la marca en ARCOmadrid 2019.

illycaffè ha seguido apoyando en ARCOmadrid a los jóvenes artistas emergentes presentes en la Feria con el Premio illy SustainArt, otorgado al artista yanomami Sheroanawë Hakihiiwë, de la galería ABRA, por su revisión contemporánea de la cosmogonía y el imaginario indígena.

Por su parte, Cervezas Alhambra ha entregado la tercera edición de su Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente a la artista Elena Alonso, por su obra s13, r19, z26. También en su tercera edición, el Premio Catalina D'Anglade ha recaído sobre Luis Gordillo por su obra Paisajes por placas (2017), y el Premio Art Situacions sobre la obra Please don't paint the wall y Please don't paint the wall. Charlie – D, del Proyecto "À tous les clandestins" de Patricia Gómez y María Jesús González, de la galería valenciana Espaivisor.

En su XIV edición, el Premio ARCO-BEEP de Arte Electrónico ha seleccionado la obra The Wall of Gazes (2011), del artista argentino Mariano Sardón expuesta en la galería Ruth Benzacar.

La artista Hao Jingban se ha proclamado ganadora del Premio de Video Arte Fundación Han Nefkens -ARCOmadrid 2019, galardón para la producción de una obra de videoarte, que en esta edición ha tomado como referencia el título simbólico de la obra de Félix González-Torres "Perfect Lovers". La nueva obra se presentará en Matadero Madrid coincidiendo con la próxima edición de la Feria.