¿Qué película tiene más posibilidades de llevarse el Goya?

Campeones, de Javier Fesser, El Reino, de Rodrigo Sorogoyen, Todos lo Saben, del iraní Asghar Farhadi, Carmen y Lola, ópera prima de Arantxa Echevarría, y Entre dos aguas, de Isaki Lacuesta, son las cinco películas candidatas que aspiran a conseguir los galardones más importantes de la 33ª gala de los Premios Goya, que organiza este sábado la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España, y que por segunda vez en su historia se celebra fuera de Madrid, en concreto, en el Palacio de Exposiciones y Congresos (FIBES) de Sevilla.

El reino, con 13 nominaciones, seguida de cerca por Campeones, con 11, se han posicionado como las grandes favoritas de la noche y además, la obra de Fesser ha sido la película española más vista del pasado año, con más de 19 millones de recaudación.

Sin embargo, el pasado de los Goya hace poco recomendable verse como ganador antes de tener el cabezón, y si no que se lo digan a los creadores de la película Handía que tras 10 Goyas vieron como La Librería de Isabel Coixet se lleva los tres grandes premios de la noche: Mejor Película, Dirección y Guion Adaptado. De hecho, en esta edición, Entre dos aguas podría marcar la respuesta y llevarse los dos únicos premios a los que está nominada: Mejor Película y Mejor Director. El film de Isaki Lacuesta le avala la Concha de Oro y el Gaudí a la mejor película.

Así, a continuación, encuentra una crítica de las cinco películas nominadas y las ventajas y desventajas con las que cuentan para alzarse con el preciado Goya.

'Campeones' araña el corazón a golpe de 'americanada' (11 nominaciones)

La película de Javier Fesser se alza como la más taquillera, y tiene mucho que ver su -necesario- factor social. El actor Javier Gutiérrez, con una magnífica interpretación, se transforma en Marco, el segundo entrenador de baloncesto de un equipo de primera división española que, por su mal carácter y conducir ebrio, se encuentra en una situación inimaginada: sin trabajo y condenado a ser el entrenador de baloncesto de un grupo de personas con discapacidad. Una trama típica y con final previsible que traslada a la gran pantalla valores tan conocidos, y manidos, como importantes y agradables de recordar.

El grupo de personas con capacidades diferentes no son actores profesionales, por lo que la naturalidad y ternura que de por sí se logra transmitir en este tipo de papeles se multiplica en Campeones. Por contra, el filme obvia la parte negativa -y natural- que todos llevamos dentro. Ninguno de los jugadores tiene mal perder, ninguno rechista nunca. De esta manera, la película lucha por hacer reír y llorar al público tan a partes iguales que, a veces, el mensaje se distorsiona, pero consigue emocionar al más impasible.

¿Qué posibilidades tiene de ganar?

Además de haber sido la película más vista del año, Campeones es de las más premiadas. Fue la preseleccionada por la Academia de Cine para representar a España en los Oscar, ha ganado el Premio Feroz a la Mejor Comedia, el Forqué a la Mejor Película y el Premio Forqué al cine y educación en valores. Sin embargo, no obtuvo nominación en los Premios Gaudí.

'Entre dos aguas' busca la verdad más allá del cine (dos nominaciones)

Esta obra pone el foco en Israel y Cheíto, protagonistas de La leyenda el tiempo, un documental dramatizado que estrenó el director en 2006 que retrataba el paso de la infancia a la adolescencia de esos chavales. Pero esta vez, Lacuesta se dedica a grabar su paso a la vida adulta y las dificultades que tienen que afrontar en una localidad como San Fernando. Es decir, un nuevo compromiso por buscar verdad y filmar la realidad pero esta vez ficcionado.

El director cuenta a este medio que su vocación era hacer un retrato a lo largo del tiempo de estos dos personajes, de su vida y entorno. Un objetivo que consigue con rotundidad y que saca a la luz realidades sociales de San Fernando menos conocidas como son el analfabetismo, las dificultades económicas o de empleo. De esta manera, la película sitúa en el centro a esa parte de la población que no tiene escapatoria, por más que la busque. Un ejercicio que consigue empatía, emoción y compresión.

Sin embargo, la profunda dedicación a la verdad hace que esta ficción adopte una línea dramática intermitente, una compleja audición y planos con la acción de espaldas.

¿Qué posibilidades tiene de ganar?

Esta película ya se ha llevado la Concha de Oro a la Mejor Película en el festival de San Sebastián, el Astor de Oro a la Mejor Película en el festival Mar del Plata y el galardón a Mejor Película y Dirección en los Premios Gaudí. Además, la historia de esta película parte de Israel y Cheíto los dos chavales de La leyenda del tiempo, documental que estrenó Lacuesta en 2006 con gran éxito de crítica y de premios en festivales nacionales e internacionales. Un viaje en el tiempo que suele gustar a la Academia.

'El reino', una realidad a la que no ponen nombres (once nominaciones)

Rodrigo Sorogoyen está viviendo sus mieles más dulces, pues, además de estar presente en los Oscar con el cortometraje Madre, encabeza la lista de los Goya con El Reino y sus 13 nominaciones. La trama se centra en la carroña más propia de este país, la corrupción, y Antonio de la Torre, un clásico en las películas del director madrileño, es la cabeza de turco de un partido podrido hasta las cejas. Con un trabajo impecable, de la Torre consigue despertar la empatía del espectador incluso encarando el papel del malo. Aunque, realmente, a lo largo de sus 2 horas y 10 minutos de duración, nunca se sabe bien quién es quién, pues en un intento extremado de cautela y ¿piedad?, Sorogoyen borra todos los nombres y localizaciones para no señalar fulminantemente a nadie. Algo que, a la vez, crea un despiste incómodo porque obliga a suponer demasiado.

El trabajo de documentación que Sorogoyen y su equipo hicieron previo al rodaje puede apreciarse, con un toque indiscutible de picardía, en muchas de las escenas, y esta misma investigación dota a la trama de un realismo necesario, aunque deje caer alguna escena hollywoodiense.

¿Qué posibilidades tiene de ganar?

El Reino además de ser la película con más nominaciones, ha ganado el Premio Feroz a la Mejor Película Dramática, al Director y al Guion. También, trata un tema tan actual como la corrupción política, que llega a tanta gente. Asimismo, el ritmo del metraje hace que sea una de las favoritas para los premios técnicos.

'Carmen y Lola', lo 'prohibido' hecho real con deslices (ocho nominaciones)

Arantxa Echevarria quería hacer una película sobre el primer amor. Y la inspiración, relata a este medio, llegó al ver una noticia sobre la primera pareja de chicas gitanas que se casaban. A partir de ahí nace Carmen y Lola, una obra pequeña pero un mensaje rotundo de amor libre.

Este primer propósito lo consigue, pues la película está planteada para que todo aquel que se haya enamorado por primera vez empatice con la relación entre las protagonistas. Un éxito que elimina del espectador todo prejuicio hacia las relaciones homosexuales. De hecho, la actriz que interpreta a Carmen comenzó la película asegurando que dejó de hablar a su primo después de éste saliera del armario, pero tras cuatro semanas de rodaje le pidió perdón.

El otro de los objetivos clave de la película era hacer verdad. Intención que consigue con encomiable solvencia gracias a más de 150 actores y figurantes no profesionales gitanos. Sin embargo, en ocasiones se aprecia las diferencias entre la actuación amateur y la profesional. Y hay dos escenas donde el guion se vuelve demasiado evidente y dirigido, lo que zurce la veracidad que mantiene todo el film.

¿Qué posibilidades tiene de ganar?

Arantxa Echevarria dijo a este medio que las nominaciones ya son un premio, significa la vuelta a las salas y que la historia que cuenta la película llegue a más gente. Además, asume que tiene pocas posibilidades. No obstante, hay esperanzas en las candidaturas de Dirección Novel y las de actores y actrices.

'Todos lo saben', un drama que se olvida de la razón

El director y guionista iraní Asghar Farhadi, con dos Oscar, cuenta a este medio como se quedó impactado al ver la foto de una niña desaparecida durante unas vacaciones que pasó junto a su familia en el sur de España. Imaginar el sufrimiento de esos padres le llevó a escribir Todos lo saben. Un drama familiar que transmite al espectador la angustia por una pérdida pero no profundiza en las motivaciones que lleva a un ser humano a hacer daño a otro.

El director utiliza el thriller para presentar la película. Una decisión que solo es aparente porque el film es realidad una narración costumbrista que arroja al exterior los secretos, el pasado y las rencillas que guarda cualquier familia. Sin embargo, ese camino entre el drama, el costumbrismo y el thriller alarga un metraje que titubea en el ritmo y confunde al espectador. Además, el carácter de historias abiertas propio de Farhadi evita que el espectador de Todos lo saben comprenda cuales son las motivaciones que llevan a ciertos personajes a actuar así: desde encomendarse a Dios o hacer el daño que hicieron. El lado más positivo es el plantel actoral con Penélope Cruz y Javier Bardem al frente.

¿Qué posibilidades tiene de ganar?

Lo dijo Santiago Segura, en los Goya se nomina a extranjeros "para que den glamour, luego se van con una mano delante y otra detrás". Al cine de Asghar Farhadi le avalan dos Oscar, pero Todos lo Saben no está al nivel de resto de sus obras y no ha conseguido ningún gran premio. Sin embargo, no es la primera vez que los académicos premian por sorpresa la factura Hollywood, como en La Librería de Isabel Coixet en 2018.