La primera 'chica cubana de Almodóvar' recorre las tablas de todo el país

Cecilia Moya Madrid

Antes de encarnar a Sole, María Isabel Díaz (Cuba, 1964) había hecho numerosos papeles en este país. Entre muchos otros, Cosas que dejé en la Habana, Periodistas, La llamada, Piedras, Compañeros, Hospital Central o Volver. Este último, de hecho, le supuso el título de la primera chica cubana de Almodóvar, un encuadre al que, asegura, nunca ha dado demasiada importancia porque "trabajar con Pedro y sus compañeros fue su regalo", aunque hubiera quienes le auguraran un mal porvenir pues "su caché subiría y los directores no le llamarían por miedo a que cobrara demasiado", relata la actriz.

Ahora, hay pocos que no la conozcan, porque su papel en la exitosa serie de Fox Vis a Vis es capaz de arañar el alma de cualquiera y ha dado la vuelta al mundo. La trama, de por sí, tiene enganche asegurado, porque las series carceleras suelen cuajar bien, y más, si se trata de una prisión de mujeres.

A Sole le debe haber aprendido a ser valiente, luchadora y positiva -más, si cabe-, pero Sole le debe a María Isabel mucho más. La perfecta comunión que sintió con su personaje desde la primera lectura de guion ha hecho de éste un fenómeno en sí mismo. Por este motivo, Sole está, junto con su papel en La novia de David, entre sus favoritos, pues con ellos ha conseguido una "simbiosis total".

Ahora, María Isabel cuenta, con emoción palpable en cada palabra, lo feliz e ilusionada que está con La vuelta de Nora. Una obra de teatro con dirección de Andrés Lima que acaba de estrenar este 2019 y que dará la vuelta al país en una gira. En Madrid, podrá disfrutarse del 24 de abril al 23 de junio en el Teatro Bellas Artes. Se trata de una secuela de Casa de muñecas de Ibsen, una obra noruega estrenada en 1879 que cuenta como Nora, esposa y madre de tres hijos, abandona su casa para reencontrarse consigo misma.

La vuelta de Nora reengancha esta historia 15 años después, cuando la protagonista decide volver de nuevo al hogar que dejó atrás -por motivos que no nos ha podido avanzar para no desvelar más de la cuenta- y a todo su pasado. En esta historia, María Isabel es la institutriz que crió a Nora y, tras su marcha, también a sus hijos. Una historia de amor, empatía, lucha y abandono que María Isabel explica con pasión. "Es un texto armado, poderoso y equilibrado, y si lo juntas con la dirección de Andrés Lima y con trabajar con estos grandes compañeros, es la guinda del pastel. Para mí ha sido como volver a la escuela, porque Andrés lo hace todo a través de juegos e improvisaciones", detalla.

Cuando le preguntamos qué siente cuando echa la vista atrás entre tantas mieles y con una carrera tan larga a las espaldas, responde que, al final, todo ha valido la pena. "Llegar a un país donde no te conoce nadie, abandonando una carrera en Cuba consolidada y partir de cero. Todo me ha servido; trabajar en un banco, cuidando a niños, en una línea erótica... Todo. Me he descubierto, soy una persona fuerte y tenaz, y eso antes no me creía".