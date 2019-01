¿Cómo es el consumidor de cerveza artesanal?

Evasión Madrid

El concepto artesanal ha supuesto para el consumidor la verdadera posibilidad de elegir en el mundo de la cerveza. Así lo revela un informe realizado por Punto de Fuga para LA SAGRA a consumidores y expertos, que destaca que la cultura craft ha llegado para cambiar las reglas del universo cervecero y aportar dinamismo e innovación a un mercado estático donde las marcas no destacaban por su diferenciación. De hecho, según este informe, la entrada de productos artesanales ha permitido atraer a la categoría a un público que hasta ahora no era consumidor habitual de cerveza. Para el 69% de los encuestados el sabor es la principal motivación a la hora de elegir una cerveza artesanal, seguida de la calidad (49%) y la naturalidad (43%). Cualidades como la pequeña producción (35%) o los vínculos locales (26%) han dejado de tener peso y ya no son un factor tan decisivo como hace unos años.

Debido a sus propiedades organolépticas, más complejas, a sus distintos estilos y a su intensidad, la cerveza artesanal ha conseguido acercarse a un target más adulto. La proporción de consumidores craft entre consumidores de cerveza convencional alcanza el 38%, representando un 15% en el total de la población. Un consumidor que se concentra en el segmento de edad comprendido entre los 25 y los 44 años (62%), una tendencia que también se refleja en la tipología de consumo, mucho más pausada, asociada a la degustación, a momentos de calidad entre amigos y a una forma de beber más madura.

Preguntados por la frase con la que se sentían más identificados, los participantes aseguraron: "tomo artesanal en los mismos momentos que la cerveza común" (65%); "me gusta beberla en casa, de relax"(65%); "busco establecimientos donde la sirvan" (56%); "la tienen en los locales a los que voy" (53%); "es mi elección en ocasiones especiales" (43%); "sólo la tomo al principio" (34%); "suelo tomarla para acompañar la comida" (26%).

En España la cerveza artesanal lleva tiempo luchando por encontrar un hueco, pero es ahora cuando el segmento está experimentando un crecimiento real. "Estamos en un momento incipiente, y sabemos que la expectación por nuestros productos seguirá aumentando. No tenemos miedo a innovar y eso es algo que los consumidores agradecen. En Estados Unidos se encuentra la mayor concentración de cervecerías artesanales del mundo, pero hay países, como Alemania y Bélgica, que están abriéndonos nuevos caminos fortaleciendo la cultura craft en toda Europa" asegura Carlos García, CEO de LA SAGRA Brew, uno de los mejores ejemplos del éxito de las cervecerías nacionales. Fundada en 2011, en 8 años ha conseguido situarse a la cabeza del sector y alcanzar una capacidad de producción de 17.000 hl.

El consumidor explorador

Inquieto, intelectualmente, viajero, sociable pero intimista y amante del ocio de día, así es la radiografía del consumidor craft, según el estudio mayoritariamente masculino (59%), aunque con un alto porcentaje femenino (el 41%). Las mujeres han descubierto la cerveza artesanal más tarde, pero entran con más intensidad, atraídas por la variedad, el descubrimiento y los nuevos estilos: el 31% de las mujeres encuestadas declara tomar este tipo de cerveza al menos una vez a la semana, frente al 19% de los hombres.

Por edades, también se distinguen dos perfiles principales; aquellos que se inician en el mundo craft y que eligen la cerveza artesanal como un plan alternativo (25-34 años), y los que deciden que es una bebida que encaja más con su momento vital y con la calidad que buscan (35-44 años).

Además, el análisis destaca 4 fases que caracterizan al consumidor: una primera enfocada al redescubrimiento de la cerveza a través de la artesanal, que en algunos casos se inicia en un marco de viajes internacionales donde probar este producto se convierte en una forma de turismo, y en la mayoría comienza desde el magnetismo de lo artesano, donde prima el consumo en grupo y en bares, y el atractivo por lo local y la pequeña producción; una segunda de exploración en la que ya aparece un nuevo driver basado en el aprendizaje y en la prueba de nuevos sabores, y donde la elección comienza a ser individual y en el hogar; una tercera ('craft convencido') donde el consumidor, ya atrapado por la categoría, sabe de estilos, tiene favoritos e incluso empieza a prescindir de la cervecera convencional; y una cuarta, 'craft master', en la que la bebida se convierte en un hobbie y en una forma de vida: como prescriptor acude a ferias, visita fábricas, elige distintos estilos en un mismo día y le atraen nuevas recetas. El sabor y la experimentación acompañan al consumidor a lo largo de todo su viaje.