La sastrería clásica, presente en la semana de la moda

Eventos como la Mercedes Benz Fashion Week Madrid (MBFWM) suelen alejar al gran público, más cuando se celebra en la misma semana que tiene lugar la Feria Internacional de Turismo Fitur. La extravagancia, la frivolidad, las luces y los brillos propios de estos encuentros son los que motivan esa marginación. Sin embargo, la MBFWM es un ejercicio de creatividad e industria que, en muchas ocasiones, bebe de los usos y maneras de la sastrería más tradicional. Juan Vidal, Roberto Torreta y García Madrid son tres de los diseñadores de la pasarela madrileña que toman de la tradición su raíz.

García Madrid es el único de estos tres creativos que se apunta solo a la moda masculina. Su propuesta se basa en mantener las líneas clásicas, pero utilizando tejidos y combinaciones más modernas. La colección de este año se inspira en el estilo deportivo.

La colección femenina de Roberto Torreta parte de la sastrería masculina, pero para representar una mujer ultrafemenina. Lo consigue a través de detalles románticos, superposiciones y siluetas que se adaptan al cuerpo de la modelo.

Juan Vidal se sube a la MBFWM con una colección para todo tipo de mujer

Juan Vidal, el más joven de los tres, toma su influencia de la sastrería en el negocio familiar. El diseñador va a presentar una colección que llama a todos los tipos de mujer.

El domingo Juan Vidal será uno de los protagonistas de la MBFWM porque presenta su colección Angela's Pizza, una metáfora entre el vanguardismo gastronómico y la diversidad femenina. El nombre de la misma, ya inquietante de por sí, tiene detrás una larga historia que viaja a San Franciso, a la gastronomía y a la figura de Angela Davis.

El diseñador visitó hace un tiempo en la ciudad norteamericana una exposición de la activista LGTB Angela Davis. "Me llamó mucho la atención como alguien en un momento tan convulso políticamente pudo hacerse tan visible y tan fuerte". A raíz de aquí, se le ocurrió el concepto de pizzería, pues Vidal insiste en que la moda debería ser tan tolerante como el mundo gastronómico actual, que cuantos más mezclas, orígenes y sabores, mejor. Así, en su pizzería, todos los ingredientes hablan del amor, el acercamiento, la diversidad, la toleracia y el respeto. Todos y cada uno, elementos que componen su última colección.

El diseñador, con una apuesta firme por alabar los diferentes cuerpos de mujer, sigue fiel a la línea de sus propuestas de años anteriores, y apuesta una vez más por formas que no desestructuren demasiado el cuerpo y que respeten la figura femenina. Y, en este caso, la fuerza viene dada a través del color, de la textura y de los diferentes complementos.

Otros componentes clave de esta colección, pero no todos porque prefiere mantener el factor sorpresa para la presentación, son los lazos. Un elmento decorativo propio del vestuario femenino pero que en esta colección hace referencia al delantal de una pizzería: "Uno de los claros patrones es el delantal", sentencia. Así, sustituye los botones por lazadas en los casi 37 looks de la colección, "algo que feminiza a cualquier prenda de una manera u otra", remata el diseñador.

El abrigo masculino también reinará en Angela's Pizza, junto con prendas exteriores basadas en el Pretty revolucionary, que comprenden cuadros a doble cara y mucho estampado bichy –con su blanco y rojo que recuerda tanto a aquellas tradicionales pizzerías–. Además, los estampados asiaticos y africanos fusionados sobre telas de seda con mangas pasteleras y muchos complementos a rayas.

Con todo, Vidal cuenta que el final del desfile será su colofón. Primero, hace honor a la interculturalidad, diversidad sexual y de pensamiento.Y después, regresa a la alta costura de los años 70, apostando por rescatar aquellos bordados tan tradicionales pero en tejidos actualizados."El hecho de poner un bordado de Balenciaga sobre un nailon, que podría ser tela de un chandal, me parece brutal", remata.

Una promesa de la moda

Alicantino con una tradición familiar basada en la sastrería masculina, se ha anfiazado en los últimos años como uno de los grandes nombres de la moda. En 2015, sus creaciones fueron reconocidas con el Premio Nacional de Moda, además de haber recibido en tres ocasiones el Premio L'Oreal París a la mejor colección en la Mercedes Benz Fashion Week (2013, 2014 y 2017), el premio Who's On Next otorgado por la revista Vogue o el premio Telva al Mejor diseñador nacional.

La 'experiencia' apuesta por la mujer con silueta masculina

El diseñador Roberto Torretta tendrá su lugar en la pasarela hoy, 26 de enero, a las 16 horas. El argentino cree que es el momento de volver a la sastrería de la mujer, "femenina pero con silueta masculina". Por ello, tailoring es la palabra que define su nueva colección, inspirada en mujeres elegantes, independientes, de carácter energético.

Las influencias de la sastrería masculina, detalles románticos, superposiciones, combinación de tejidos disonantes y siluetas ultra femeninas se relacionan entre sí para matizar un tema de colección cautivador. En este sentido, el diseñador ha optado por una amplia paleta de grises incluyendo unos cuadros tono sobre tono para los abrigos y chaquetas oversize, que combina con pantalones amplios y estrechos efecto tuxedo.

Para los vestidos, ha apostado por sofisticadas siluetas ajustadas, rectas, evasé, cortas y new midi. Las telas, en este caso, son de mano afranelada azul marino, 3D en blanco y en negro, y sedas satinadas azul cerúleo y crim-son red. Para subir el tono de la colección, se ha decidido por estampados de flores all over y, por contra, para la noche, ha querido resaltar la elegancia de la fluidez de los tejidos nobles sobrepuestos y plisados, con tonos negros y dorados.

Para Torretta, las tendencias son difíciles de definir, pero sabe que "están en el am-biente". Por ello, su musa es, ante todo, la vida real. "Me encanta caminar y ver cómo combinan las prendas las personas, porque es una fuente importante de inspiración y es la realidad. Es lo que está pidiendo el mercado y lo que está solicitando la gente".

Con todo, hacerle frente a las marcas internacionales se antoja todo un reto, ya que "las clientas tienen la posibilidad de comprar en cualquier tienda, esté donde esté". Por este motivo, y relacionándolo con el futuro del sector, detalla que ante la sobre oferta y la saturación que vivimos, la única solución para sobrevivir es "definirse un poco más, hacer las cosas cada vez mejor, tener nuevas ideas. Entusiasmar a las clientas para que elijan nuestra marca y no otra".

El traje tradicional se rejuvenece con la estética sport

La propuesta masculina de la MBFWM, que siempre brilla por su ausencia, la representa Manuel García Madrid y su firma García Madrid, porque es de los pocos diseñadores que solo sube a la pasarela creaciones para el hombre. Y en esta edición, lo ha hecho para el hombre del siglo XXI.

La firma madrileña ha sido la encargada de marcar los preámbulos del fin de la semana de la moda de Madrid. Su colección la presentó el pasado martes, en su propio estudio de trabajo y con una puesta en escena que nada tiene que ver con la pasarela tradicional. Entre luces rojas y azules, los jóvenes modelos de la firma conectaban con el espacio a través de coreografías imposibles, pasos urbanos y toques de balón. Una puesta en escena radical y diferente que tenía como objetivo llamar la atención del público pero también resumir en un impacto la esencia de la colección: aplicar las formas y las técnicas de la sastrería clásica a la vida del siglo XXI. "Lo mejor de la sastrería clásica actualizado con cierta estética sport, por qué no", resume la marca.

Este concepto aplicado a la colección se encuentra en el contraste. Aunque a simple vista se aprecian americanas tradicionales, trajes tres piezas o abrigos clásicos; las siluetas y los tejidos buscan su averión más elegante con el cashmere, algodones premium o la seda seda. Así, se pueden encontrar chaquetas entalladas, más volumen en los pantalones que tienen pinzas, mayor amplitud y comodidad de movimiento. Camisas entalladas, abrigos amplios. "Moda para llenar de recuerdos. Y de futuro", sentencia García Madrid.