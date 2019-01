Los pies, aquellos grandes desconocidos que necesitan ser cuidados

Evasión Madrid

Los pies, aquellos grandes desconocidos. Aunque para los griegos significaran un símbolo de belleza y para la cultura helena de fuerza y temple, en la actualidad, esta parte del cuerpo suele estar desatendida por la mayoría. Pero, teniendo en cuenta que son la base y que todo cuidado empieza desde abajo -y desde dentro- deberíamos tener más en cuenta, y conocimiento, de qué se debe hacer y qué no para que nuestros pies también gocen de buena salud. He aquí algunos consejos para afrontar el 2019 con mucha estabilidad:

El tipo de calcetín sí importa: Para no dificultar la circulación de la sangre y mantener el calor, el calcetín debe ser de lana o algodón, y no debe apretar. Además, dadas las horas que pasamos sentados en el trabajo, es recomendable evitar cruzar las piernas durante mucho tiempo y que realicemos ejercicios específicos con ellos con el objetivo de mantener una temperatura adecuada y mejorar la circulación. Uno de ellos puede ser mover los dedos encogiéndolos y estirándolos y también moverlos haciendo círculos con los tobillos.

Si eres runner y/o amante de los deportes de invierno: Es importante que prestes especial atención a la forma de andar y correr, pues con las bajas temperaturas se intensifica la facilidad para lesionarse. Antes de salir de casa asegúrate de que llevas unos calcetines finos y elaborados con materiales específicos para evitar rozaduras, ampollas y para mantener los pies secos y con una temperatura adecuada. Cuando termines de realizar deporte te recomendamos que sumerjas tus pies y combines agua fría y agua tibia para estimulan la circulación.

No te olvides secarte los pies: Solemos pasar por alto esta parte de nuestro cuerpo cuando se trata de secarnos después de una ducha, y creemos que con poner los pies en la alfombrilla es suficiente. Si queremos evitar humedad y hongos tenemos que secarlos en profundidad, insistiendo entre los dedos y las uñas. Tampoco podemos olvidarnos de hidratarlos, y debemos hacerlo por la noche, unos minutos antes de acostarnos, para que la crema pueda hacer correctamente su función.

¡Si a los flats, pero con algo de tacón! Los zapatos planos son un must, pero la realidad es que al igual que sucede con los tacones, no son los más recomendados para utilizar a diario. No se trata de olvidarse de ellos por completo, sino de escogerlos con algún centímetro de tacón, evitando siempre que sean estrechos, y de alternarlos con otros zapatos más confortables como unas botas o botines.

Un merecido relax: Las terminaciones nerviosas de tus pies, que no son pocas precisamente, están conectadas con diversas partes de tu cuerpo, por lo que estimularlas a través de un masaje trae distintos beneficios a tu salud. Una de las técnicas que ha ganado gran popularidad por su efecto sanador es la reflexología, una disciplina milenaria que reduce el estrés y la ansiedad. Hoy, existen lugares específicos para ello. En España, el hotel Barceló Montecastillo ofrece un tratamiento a base de presión en puntos específicos de los pies capaz de calmar el dolor y aliviar el estrés, activar la circulación y favorecer la eliminación de toxinas.