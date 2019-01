Sepiia reinventa la corbata y la hace antimanchas

Evasión Madrid

La marca de indumentaria inteligente Sepiia ha sumando a sus camisas y polos para hombre y mujer, que no se manchan ni arrugan, una prenda fundamental en el armario masculino: la corbata.

Las corbatas de la firma tienen la misma forma y función que una normal pero están fabricadas con los tejidos creados por Sepiia. Así, estas corbatas aseguran ser las primeras resistentes a las manchas y altamente transpirables. Además, están hechas íntegramente en España y han sido realizas de la manera más sostenible posible.

Federico Sainz de Robles, fundador de Sepiia, ha decidido a incluir las corbatas entre los productos de la firma porque es "un complemento que puede dar más de un quebradero de cabeza a la hora de intentar no mancharla en ocasiones especiales", explica. "La corbata está realizada bajo la misma filosofía que el resto de prendas de Sepiia, diseñadas para facilitarte el día a día, por eso son piezas que no se manchan y no se arrugan a parte de ser altamente transpirables", añade.

Los modelos que han diseñado hasta el momento son el resultado de una consulta realizada a mas de 100 clientes que solicitaban este complemento y con los siguientes diseños y colores como el azul klein pasando por el clásico marino y con print de finas rayas en blanco. Los mas atrevidos pueden encontrar un modelo en color granate. El precio asciende a los 40 euros.