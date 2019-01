'Gentlecan', la peluquería donde los perros se convierten en celebrities

Elena Solinís Madrid

Recién aterrizado en pleno Barrio del Retiro (Menorca, 1), Gentlecan es el sueño hecho realidad de Rubén y Arellis, amantes incondicionales de nuestros mejores amigos.

¿Qué os llevó a abrir este negocio?

Todo comienza a raíz de conocernos hace más de tres años, y en especial cuando Arellis conoce a mi perrita Tula, momento en el que surge un mutuo flechazo y amor incondicional por parte de ambas, hasta el punto de despertar en ella la inquietud de haber encontrado el camino profesional en el mundo canino. Después de un largo periodo de formación, comenzó su andadura como peluquera canina, realizando varios trabajos en diferentes centros y salones de la comunidad de Madrid. Una vez adquirió la experiencia necesaria, vimos la oportunidad de realizar el sueño de ambos, que era abrir nuestro propio negocio. Aprovechando también mi experiencia en Retail y Marketing, sumado igualmente a mi pasión por los perros, comenzamos un largo proceso de creación de la marca, el cual nos llevó varios meses de búsqueda del local y diseño del proyecto, y finalmente pudimos dar vida y forma a Gentlecan. A punto de cumplir medio año, no podemos estar más satisfechos con el resultado obtenido.

¿Qué os hace diferentes?

Si en algo podemos destacar y ser diferentes sin duda que es en nuestro trato con los animales. Son los reyes y verdaderos protagonistas de nuestras vidas, y por ello, siempre merecen un trato especial. En todo momento buscamos que tanto dueño como perro se sientan únicos. No somos una peluquería canina común, de hecho nacimos con la intención de dar un paso más allá, buscando un trato exclusivo, tal y como a nosotros también nos gusta que nos traten. ¿Por qué va ser diferente? En Gentlecan siempre serán tratados como lo que son, auténticos reyes.

Explíquenme su relación con los animales, y en concreto con los perros.

Nos declaramos absolutos amantes de los animales, especialmente por los perretes, que son nuestra debilidad. En mi caso, desde pequeño siempre tuve mascotas en casa y es algo que me hizo entenderlos y considerarlos como uno más de la familia. De hecho, no me quedo corto diciendo que han sido los mejores amigos que he podido tener. A día de hoy tenemos a Tula, nuestra guapísima West Highland Terrier y brand ambassador, que se convirtió sin quererlo en la razón principal de llevar a cabo este proyecto. Con ella compartimos nuestra vida al completo, siendo nuestra fiel compañera día a tras día en la oficina dando una calurosa bienvenida a todos los peludos que nos visitan, y en definitiva, haciendo que todo o casi todo sea compartido con nuestra princesa. No hay mayor regalo que disfrutar plenamente con ella.

España ocupa uno de los primeros lugares en cuanto a abandono de mascotas se refiere. ¿Qué opinan al respecto, especialmente ahora que llegan los 'caprichos' de Navidad?

Es un tema que nos entristece una barbaridad. Pensar que esa cantidad es real y continúa sucediendo sin que se pongan soluciones, nos produce un dolor inimaginable. Es algo tan serio y con un grado de importancia tan extremo, que supera a muchos de los problemas que acontecen en nuestro país actualmente. Aunque las leyes de los derechos de los animales se vayan endureciendo poco a poco, está claro que no es suficiente. Estamos a años luz de otros países donde los animales y sus derechos tienen un peso relevante ante la sociedad. Ante el abandono o maltrato animal deberían recaer penas duramente castigadas con cárcel. Solo esperamos que luchando por ello todos juntos consigamos cambiar el rumbo, y todas aquellas personas que durante estas fechas se planteen comprar un animal por mero capricho, se lo piensen dos, tres y diez veces antes de hacerlo. Que no se trata de una moda, sino de la responsabilidad de integrar a un animal en sus vidas con todo lo que ello conlleva.

¿Qué recomendaciones le darían a alguien que esté pensando en comprar o adoptar una mascota?

El que tenga en mente una raza particular, por tipo de carácter, tamaño, o el motivo que fuera, debería pasarse por una de las mil perreras y albergues que hay llenas de seres adorables que necesitan una segunda oportunidad, una familia. Hay infinidad de opciones para elegir a su nuevo amigo en adopción y sin necesidad de comprar. Que tenga la total certeza de que si adopta, además de ayudar, lo querrá con locura y jamás se arrepentirá de su elección. No tengo la menor duda de que adoptar un perro de verdad que te hace ser mejor persona.

Afortunadamente cada vez hay más locales 'dog-friendly'...

¡Nos encanta! Estábamos tardando ya. Es muy buena señal y no tengo la menor duda que con el tiempo podremos hacer vida completa con nuestros perros sin apenas limitaciones. Lo que vemos es principalmente una cuestión de educación en el comportamiento del animal. Si sabemos tener a nuestros peludos bien educados, ¿por qué restringirles el acceso? Ahí es donde debemos incidir y tomar conciencia para seguir evolucionando y modernizándonos.