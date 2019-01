'Carrera Centenaria' por el primer trayecto del metro de Madrid

Cecilia Moya Madrid

Con la llegada de 2019, se cumplen los 100 años de vida de Metro de Madrid. Fue el 17 de octubre de 1919 cuando el Rey Alfonso XIII inauguraba la primera línea de Metro, que cubría una distancia de tres kilómetros y medio en 10 minutos, entre la barriada obrera de Cuatro Caminos y la Puerta del Sol, con seis estaciones intermedias: Ríos Rosas, Martínez Campos -actual Glorieta de Iglesia-, Chamberí -hoy sin circulación-, Glorieta de Bilbao, Hospicio -actual Tribunal- y Red de San Luis -actual Gran Vía-.

Con motivo de esta efeméride, desde el pasado mes de octubre, la capital se ha sumido en diferentes actividades, ya que la apertura de Metro de Madrid además de significar un paso adelante hacia el mundo moderno, fue refugio de los madrileños en la Guerra Civil y la primera empresa española que contrató a mujeres.

Hoy, cien años después de su nacimiento, se ha convertido en uno de los medios de transporte preferidos por los ciudadanos. Con 627 millones de pasajeros al año, el metro de Madrid es el noveno más importante del mundo.

Sus inicios no fueron fáciles, pues la situación sociopolítica del país no remaba a su favor. En el siglo XX, la capital contaba con más de 700.000 habitantes y circular cada vez era más complicado y caótico. Aunque en el último tercio del siglo XIX Madrid ya contaba con transporte público -primero tranvías de tracción animal y después tranvías de vapor-, no fue hasta el siglo XX cuando se llevó a cabo la creación de un ferrocarril metropolitano que comprendiera el transporte subterráneo de personas. El proyecto surgió de la mano de los ingenieros Miguel Otamendi, Carlos Mendoza y Antonio González Echarte, que inspirados por las infraestructuras ya existentes en Londres y París llevaron a cabo con ayuda de la financiación del Banco Vizcaya y del Rey Alfonso XIII la construcción de las primeras líneas.

El prestigioso arquitecto Antonio Palacios Ramil fue el encargado de darle forma a un proyecto que, a todas luces, era tan rompedor como complicado, pues fueron muchos los que agoraron su hundimiento y fracaso.

Calendario de citas

Con la llegada de 2019, la Nave de Motores de Pacífico de Metro de Madrid alberga una muestra fotográfica en la que conocidos rostros del mundo de la cultura y el deporte español promocionarán el uso del transporte público.

Asimismo, el deporte será otro de los protagonistas de las próximas celebraciones. El día 3 de febrero los madrileños podrán participar en la Carrera Centenario, un recorrido histórico de 5 kilómetros que discurre, en superficie, entre Cuatro Caminos y Sol, el mismo trayecto con el que se inauguró en 1919 la entonces denominada Línea Norte-Sur. Habrá premios para los tres mejores clasificados en categoría masculina y femenina. Para el primer clasificado el premio será un Abono Anual para 2019. Para el segundo clasificado habrá una tarjeta Multi con carga de 2 metrobús de 10 viajes y para el tercer clasificado una tarjeta Multi con carga de 1 metrobús de 10 viajes.

Además, continúa disponible una aplicación para que todos aquellos que quieran suban sus fotografías para ser expuestas en las diferentes estaciones, participando así en la creación de la memoria colectiva de Metro.