Más de 55 formas de celebrar la Navidad en Matadero Madrid

Cecilia Moya Madrid

Matadero Madrid recibe un año más el evento que se ha convertido ya en un clásico de La Navidad. Se trata de La Navideña Feria Internacional de las Culturas, que este año celebra su cuarta edición y podrá disfrutarse en el complejo municipal hasta el 23 de diciembre.

Su espíritu sigue siendo dar a conocer las tradiciones navideñas que existen alrededor del mundo y, de la mano de 55 países y 71 Embajadas e Instituciones, ilustra el espíritu acogedor de Madrid, su variedad y diversidad.

En esta cita, los organizadores proponen dar rienda suelta al instinto lúdico, y el juego articula toda una programación que se desarrolla alrededor de La Navideña.

Los espacios dedicados al juego serán La cafetería de Las Naves, La explanada negra y La Cancha, que irá cambiando cada jornada según la propuesta. Así, tanto grandes como pequeños, podrán disfrutar de juegos al aire libre como el sófbol, el ecuavoley -variante del voleibol en Ecuador-, el tejo chileno o el críquet, que se alternarán con juegos de mesa como el mangala -tablero de inspiración africana y asiática-, herstóricas -juego de cartas que nos acerca a las mujeres y su papel a lo largo de la historia-, juegos chinos como el mahjong o el go, la lotería mexicana, o el ajedrez japonés Shogi.

Habrá, además, dos instalaciones artísticas, pensadas y producidas para esta cita, en las que el arte dialoga con el juego, una a cargo de Helena Fernández-Cavada en el Taller de Matadero, y un segundo proyecto de Javier Abad y Ángeles Ruiz de Velasco, en el vestíbulo de acceso a Matadero por Paseo de la Chopera.

El juego de Arte en vivo, Playing Up, creado por la artista alemana Sybille Peters, permitirá a todos, niños y adultos, conocer la obra de algunos creadores contemporáneos, participando de manera performativa. Asimismo, para los más cinéfilos, La Navideña ofrece un ciclo de diez películas, que, con dos pases cada una, dialogarán entre sí. El ciclo incluye títulos de Jean Renoir, Fernando León de Aranoa, Roberto Benigni, Man Ray o Marcel Duchamp.

Danzas del mundo

El evento se convierte en una oportunidad única para conocer y practicar la danza y música de las distintas regiones del mundo. El Douro Portugués, Chile, la sierra ecuatoriana, Grecia, México o Indonesia, se alternará con conciertos de grupos originarios de los países participantes: música de percusión de Senegal o músicas tradicionales de Moldavia, Irlanda o Hungría.

Otras recomendaciones culturales

'Ilustrísima 2018'

Hasta el 16 de diciembre

Un año más, Museo ABC acoge la gran feria de la ilustración. El lugar ideal donde más de 40 ilustradores mostrarán estos días sus obras alejadas de su medio habitual impreso y convertidas en verdaderos objetos de colección. Una oportunidad única para adquirir piezas a precios asequibles y conocer el proceso creativo de primera mano. Además, en esta edición los asistentes podrán asistir a masterclass y talleres impartidas por profesionales nacionales e internacionales.

'Princesa 2.0. No nos gustan las perdices'

Hasta el 10 de marzo

Teatros Luchana reestrenan este cuento educativo sobre la igualdad de género escrito y dirigido por Irene Soler. La Princesa Vera (interpretada por Ángela Chica) y el príncipe (Albert Suárez) encaran una obra que reivindica que las mujeres ya no quieres ser salvadas por héroes ni ellos quieren ser los salvadores. La protagonista no vive en un palacio rosa muy muy lejano, no calza tacones de cristal ni tiene una larga melena rubia. Ella lleva deportivas, le encanta jugar y quiere desmontar los roles sexistas que traspasan generaciones.

'Subasta histórica en Fernando Durán'

El 27 de diciembre

La Casa de Subastas Fernando Durán subastará el día 27 de diciembre, a las 20 horas, una colección de dibujos desde el siglo XVI hasta el siglo XX de altísima calidad. Así, se presentan más de 300 piezas, entre las que se encuentran, entre muchos otros, Murillo, Alonso Cano, Barceló, Zóbel, Delvaux o Juan Gris. La importancia de esta subasta radica en la rareza y singularidad de muchas de estas obras de arte sobre papel, ya que en la actualidad son muy difíciles de encontrar y su demanda es muy alta entre coleccionistas e instituciones.

'I love Lego'

Hasta el 24 de febrero

Cada año, más de 100 personas entre niños y adultos disfrutan jugando con módulos de contrucción, que se han convertido ya en los más famosos del mundo. El Patio Andaluz del Palacio de Gaviria de la Capital deleitará a los amantes de este juego, pues acoge una obra formada por seis mundos en miniatura creados con más de un millón de piezas de Lego. El cuidado montaje de la exposición corre a cargo de RomaBrick, uno de los primeros LUG (Lego User Group) del mundo.