Mindfulness, la disciplina que ayuda a encontrar el 'Ser' desde casa

Cecilia Moya Madrid

En tiempos donde lo urgente toma posiciones frente a lo importante, palabras como Yoga, Tai Chi, Pilates o Mindfulness son cada vez más populares en el discurso de los ciudadanos. La necesidad de parar, respirar y sentir el presente se convierte en un todo para quienes se han olvidado de que, antes que todo, lo primero es prestarse atención a uno mismo.

"En este momento de la evolución humana, somos adictos a pensar, y no solo creemos sin dudar aquello que pensamos, sino que creemos que somos aquello que pensamos. La mente ha creado una experiencia de nosotros mismos y la hemos convertido en nuestra identidad. Nos hemos desconectado del ser, y nos hemos identificado con nuestros pensamientos acerca de quiénes somos", explica Úrsula Calvo, presidenta de la Asociación Española de Instructores de Meditación y Mindfulness y fundadora de Úrsula Calvo Center.

La experta en meditación explica que, de manera normal, nos llegan entre 60.000 y 80.000 pensamientos al día, de los cuáles el 90% es repetido de días anteriores, y la mayoría son innecesarios o negativos. Se suceden unos a otros de tal manera, que no advertimos el espacio que existe entre ellos, ese espacio donde se encuentra el Ser, y que es un campo de infinitas posibilidades. "El pensamiento compulsivo nos saca constantemente del momento presente, del Ahora, de la vida, manteniéndonos en el pasado y en el futuro, es decir, en un estado de añoranza, preocupación y ansiedad como telón de fondo. Y esto es la causa, ya demostrada científicamente, de la mayoría de las enfermedades, de la infelicidad, y de una importante disminución de nuestra capacidad intelectual", asevera. Por ello, frente a la pregunta de para qué sirve realmente el Mindfulness, Calvo detalla: "Vivir en mindfulness supone mantenerte en el ser, observando, disfrutando, experimentado o aceptando cualquier cosa que surja en el momento presente, sin identificarte con ella. Se acaban los melodramas. Actúas cuando es necesario y de una manera más efectiva, pero no pierdes la serenidad, ni la claridad mental, ni el sentido de identidad con lo que sucede".

Respecto a la práctica de la meditación, una palabra conocida por la mayoría de los mortales pero desempeñada correctamente por muy pocos, Calvo explica que: "Te conviertes en consciencia, en el testigo silencioso que observa, rompes la identificación con tu mente. Entras en esa brecha o espacio entre pensamientos donde se encuentra el potencial para cualquier pensamiento, donde habita el ser, la consciencia, el campo de infinitas posibilidades, la intuición, la paz, la creatividad, el amor... todas esas cualidades que están más allá del pensamiento y que son tu verdadera naturaleza. Y, poco a poco, de una forma natural, se van desarrollando esas cualidades en tu vida".

La ciencia también ha tomado partida en cuanto a los efectos que este tipo de disciplinas aporta a la vida de una persona, y según se ha podido medir, actividades como el Mindfulness cambian el cerebro en tan solo 8 semanas de práctica. No obstante, estos estudios determinan que esta disciplina favorece la creatividad, desarrolla la inteligencia intrapersonal y emocional, mejora la memoria y otras funciones cognitivas, rejuvenece y previene el envejecimiento, mejora las relaciones sociales, reduce el insomnio, aumenta la concentración y refuerza el sistema inmunológico, entre otros. Para Calvo, sin embargo, además de todo esto, según su experiencia personal y la de "millones de meditadores", el Mindfulness aporta, entre muchas otras, paz, libertad, claridad mental, inspiración, intuición, propósito, alegría, salud, bienestar y equilibrio.

En este sentido, Calvo acaba de poner en marcha un curso online muy potente de Meditación Esencial, que cuenta con la enorme ventaja de poder realizarse en cualquier momento y lugar. "Una de las principales razones por la que la mayoría de las personas no se anima a descubrir las maravillas de la meditación, o de que tiren la toalla a los primeros intentos, es la confusión y la falta de conocimientos claros sobre los fundamentos, los beneficios, la técnica y, sobre todo, cómo lidiar con los obstáculos de manera correcta: "me vienen muchos pensamientos", "yo no sirvo para esto", "no sé si lo estoy haciendo bien"...", asevera la experta. No obstante, asegura que como "parece relativamente fácil" solemos considerar que es suficiente con leer un libro o buscar información en Internet, algo que, según determina Calvo, no es cierto. Por ello, con la intención de que la disciplina que "le salvó la vida en todos los sentidos" cause el mismo efecto a los demás y ayude al mayor número de personas posibles, Calvo diseñó este curso capaz de "adaptarse al estilo de vida y el tiempo que dispone cada persona y lo hemos lanzado a un precio mínimo". Así las cosas, el curso se realiza en 7 semanas, se recibe en casa y cuenta con el apoyo de profesionales para resolver las dudas que vayan surgiendo.

No obstante, respecto a la mejor manera y momento del día de practicarlo, Calvo asegura que "la meditación puede practicarse en cualquier momento y lugar, pero es recomendable empezar en casa en el momento que mejor convenga a la persona en cuestión. Solo requiere regalarte unos minutos de calidad al día, un baño para la mente", remata la experta.