Así es la estrategia de Vodafone para entender a los jóvenes

Evasión Madrid

Los resultados del estudio Future Lab1, elaborado por la Fundación CINNED en colaboración con People Excellence, indican que el 12% de los jóvenes encuestados ya afirman querer ser youtuber, influencer o community manager. Una realidad nueva que escapa a la mayoría de la sociedad y sobre todo a los padres. Sin embargo, cabe acostumbrarse a este nuevo escenario en el que viven los más jóvenes. La compañía de telefonía Vodafone lo ha hecho a través de su marca Vodafone Yu, que está consiguiendo descifrar los gustos y forma de comunicación de los más jóvenes, además de ofrecerles unas tarifas especiales.

La última acción de esta marca se ha celebrado el fin de semana en la ciudad de Barcelona. Con la excusa de la feria Barcelona World Games, Vodafone yu retó a los asistentes a multiplicar la adrenalina del juego poniendo a prueba sus habilidades a 50 metros de altura sobre el suelo. Durante todo el fin de semana, grupos de 22 personas accedieron a una plataforma que los subió a una altura similar a la de un edificio de 20 plantas para disfrutar de una selección de juegos proporcionados por Nintendo Switch. Borja Mingote, brand manager de Vodafone España, explica que este tipo de acciones están pensadas para ofrecer entretenimiento y contenido atractivos para su target, los jóvenes de entre 13 y 25 años.

La compañía de telefonía a través de Vodafone Yu se encarga de investigar y conocer la forma que tienen los más jóvenes de relacionarse, entretenerse y consumir contenidos. Así, el brand manager de Vodafone España cuenta que tienen claro que los más jóvenes no consumen contenido en los "medios de comunicación habituales y son proclives a compartir contenidos y experiencias y por ello toda esa estrategia de Vodafone yu es diferente y original y no utiliza medios digitales. Un ejemplo claro es Yu, No te pierdas nada".

Borja Mingote hace referencia al programa de radio que se emite a través de los 40 Principales pero también a través de Youtube. Presentado por Dani Mateo, este programa destaca no solo por hablar de lo que le interesa a los más jóvenes, sino que da cabida a los youtubers, esos nuevos personajes que han encontrado la fama subiendo contenidos de cualquier tipo. Este programa es el buque insignia de Vodafone yu que consigue comunicar información directamente con los jóvenes y sirve como plataforma de promoción de todas las actividades que organiza la marca. "Es sin duda el pilar principal de donde gira todo. Es un círculo virtuoso de donde todo las acciones se relacionan", explica Borja.

Esta estrategia de llegar a la juventud no solo busca conseguir aumentar la cartera de clientes en este target, también pretender generar un engagement con el cliente para que supere la barrera de la edad y se quede dentro de la compañía. "El objetivo es generar un engagement que cree una vinculación y le permita establecer una relación a largo plazo, una relación de confianza que te lleve a Vodafone", explica Pilar Igualada, marketing manager de Vodafone yu.