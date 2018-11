Así será el complejo hotelero del faro de Corrubedo

Europa Press Madrid

El Consejo de Ministros ha autorizado que los espacios dedicados en su día a viviendas de los fareros y otros servicios, hoy en desuso, del faro de Corrubedo en A Coruña (Galicia) se puedan desarrollar actividades hoteleras y además albergar un restaurante, convirtiéndose así en el cuatro faro de España en el que se permite el uso hotelero, enmarcado en el proyecto 'Faros de España'.

Este proyecto en el faro de Corrubedo, adscrito a la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa, corresponde a iniciativa privada y contempla la rehabilitación del faro, incluyendo la restauración exterior de fachadas, así como la parcela del faro, realizándose toda la obra de acondicionamiento para el uso hotelero en el interior.

Según ha informado el Ministerio de Fomento en un comunicado, el proyecto supone una inversión de 973.420 euros, con una plazo concesional de 25 años, y una posible prórroga de otros cinco años adicionales. La superficie objeto de concesión será de 866,87 metros cuadrados.

La marca comercial será Faro de Corrubedo Hotel-Restaurante y el establecimiento tendrá una categoría de cuatro estrellas y once habitaciones, mientras que el restaurante será de dos tenedores y tendrá 48 plazas. En concreto, se crearán once habitaciones dobles (nueve de tipo 'premium' y dos suites disponiendo de una habitación accesible para personas con limitaciones de movimiento) y contará con una plantilla de once personas (8 a jornada completa y tres con jornada parcial). El restaurante se ubicará en el edificio del faro.

Un hotel restaurante

En concreto, seis habitaciones se ubicarán en el edificio de viviendas, de dos plantas, tres habitaciones por planta, siendo una de las de la planta baja de tipo accesible. El resto se ubicarán en el edificio de la antigua sirena, de planta rectangular y un solo nivel. Las once habitaciones serán dobles.

Adicionalmente, se reconvertirá el actual garaje a Salón Social, mientras que el actual almacén se convertirá en una cafetería-heladería, que también usará una pequeña zona de parcela como terraza. Todo el complejo será accesible y tendrá caminos de madera con objeto de preservar la flora autóctona y facilitar los desplazamientos de las personas con movilidad reducida.

Los espacios comunes del complejo estarán abiertos al público y, además de las actividades enumeradas anteriormente, se llevará a cabo venta de merchandising y productos locales, información y servicios turísticos como alquiler de bicicletas, visitas guiadas, etc..., así como la organización de eventos de repercusión social.

El proyecto prevé contar con la certificación 'Q' de calidad del Instituto de Calidad Turística (ICTE) y el certificado de Galicia Calidades, así como estar incluidas en la lista de Small Leading hotels of th World. Fomento tiene constancia de que están en tramitación otras iniciativas de este tipo en otros faros de la costa española como en el faro de punta Insua, también adscrito a la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa.

Proyecto 'Faros de España'

La concesión para el desarrollo de este alojamiento turístico del Faro de Corrubedo encaja, según Fomento, perfectamente en los objetivos de la iniciativa 'Faros de España', pues garantiza la conservación de las infraestructuras no vinculadas al actual servicio de señalización marítima, poniendo en valor la parcela de uso público de unos 16.000 m2, para que se convierta en un atractivo turístico.

En mayo de 2015, el Gobierno autorizó el uso hotelero de las antiguas instalaciones del faro de la Isla Pancha (Lugo), el primero de los proyectos presentados bajo esta iniciativa como el de Punta Cumplida, en la Isla de la Palma o el Faro de Trafalgar, a los que se unió el faro de Cudillero (Asturias).

Fomento y Puertos relanzaron en 2017 el proyecto 'Faros de España' potenciando, los usos alternativos de los faros fundamentalmente en las viviendas de operarios que quedaron en desuso por la automatización del servicio.

En España existen actualmente 187 faros en funcionamiento como ayuda a la navegación. De ellos, 53 cuentan ya con usos alternativos: 28 como centros de interpretación, arte y exposiciones, 12 como centros culturales y de formación, 5 acogen actividades como centros de investigación o laboratorios, siete disponen de cafeterías y restaurantes y uno de ellos cuenta con un acuario.

El uso hotelero de los faros, bajo determinadas condiciones, ya existe en países como Italia, Croacia, Reino Unido, Irlanda, Suecia, Noruega, Finlandia, Alemania, Sudáfrica, EEUU y Chile, y garantiza la conservación de los espacios sin