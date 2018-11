La mejor amiga de una ejecutiva: una camisa española que ni se mancha ni se arruga

Evasión Madrid

La marca de indumentaria inteligente Sepiia, reconocida por sus camisas que no se manchan, no se arrugan y no generan olor, se lanzan a la moda femenina y han presentado una línea esas camisas para la mujer.

La próximas revoluciones del mundo de la moda no serán tanto de estilo como tecnológicas. Así de claro lo tuvo Federico Sainz de Robles, fundador de Sepiia, una marca que ha introducido nanotecnología en la creación de sus prendas. Las primeras camisas para hombre fueron un éxito, ellos fueron los primeros en experimentar en sí mismos prendas que sobre las que podría caer kétchup y café sin dejar el menor rastro, meterlas en una maleta sin doblar y sacarlas perfectamente planchadas o afrontar un día intenso de trabajo sin generar el menor olor.

El llamamiento de las mujeres no tardó en llegar: ellas también querían ser partícipes de esta revolución. Así, tras la producción una exitosa campaña pre-order privado para "Amigas de la Marca", han presentado la primera línea de mujer de Sepiia.

De momento han implementado dos modelos de camisa. Uno más clásico, el modelo slim, una camisa con cuello tradicional y cierre de abotonadura frontal con posicionamiento de botones (pensado para eliminar esos incómodos espacios que se originan en el escote), con canesú traseroy cortes en la espalda que ajustan la camisa al cuerpo. Y, para las chicas más modernas, se ha ideado el modelo oversized, con un corte más amplio y aperturas laterales para que queden más holgadas y así también poder adaptarse a todo tipo de siluetas.

Ambos modelos, de cortes sencillos derivados de la sastrería clásica española se suman a una gama de colores que varía de los tonos más funcionales, como el blanco, el negro y el azul marino; a otros más de tendencia y femeninos, como el rosa palo y el azul celeste.