Arranca la I edición de la Bienal de Tailandia, la principal obra internacional de arte

Hasta el próximo 28 de febrero, Tailandia acoge la I edición de la Bienal, una de las iniciativas artísticas más importantes a nivel nacional y la principal exposición internacional de arte contemporáneo en el país, impulsada por la Oficina de Arte y Cultura Contemporánea (OCAC) y el Ministerio de Cultura de Bangkok.

La muestra contará con tres secciones que servirán para promover el arte nacional e internacional y que, a diferencia de las exposiciones en los museos convencionales, exhibirá la obra elegida en destinos al aire libre con un significado histórico, natural y cultural en Krabi.

La sección 1 es un concurso internacional de arte, a través de convocatoria abierta, donde un jurado de expertos internacionales elegirán a los artistas y sus obras más destacadas para mezclarse con el paisaje thai.

La sección 2 es una exposición de obras de arte de artistas tailandeses e internacionales bajo el tema "Edge of the Wonderland". En esta I edición, las obras de arte elegidas se exhibirán en varios sitios de Krabi como el Parque Nacional Than Bok Khorani, el Parque Nacional Hat Noppharat Thara - Mu Koh Phi Phi y otros lugares públicos alrededor de la ciudad de Krabi.

Actividades académicas con intercambios de conocimiento educativo y de arte, sesión de conferencias o talleres para artistas tailandeses e internacionales y estudiantes de arte conforman la sección 3 de la Bienal.

Krabi, el espacio natural de la exposición

El evento artístico representa un atractivo más para visitar el sur de Tailandia y la provincia de Krabi es el primer destino del país que acoge esta edición.

La provincia de Krabi no solamente es conocida por sus bahías, playas solitarias accesibles únicamente en los famosos long tails boats, santuarios de vida salvaje y marina con arrecifes de coral o archipiélagos laberínticos con nombres tan reconocidos como Koh Phi Phi y Koh Lanta o el enclave de Railay.

También es un destino ideal para los amantes del senderismo con el Parque Nacional de Than Bok Khorani, que será también uno de los espacios naturales de la exposición: con su paisaje de cascadas y bosques de manglares será un lugar ideal para el deporte y

el aire puro, y también para el arte. Entre sus atractivos, se encuentran la Cueva Chao Le o las islas Dang y Hong, dos rincones ideales para la práctica del buceo.

El Parque Nacional Marino de Hat Noppharat Thara-Mu Ko Phi Phi, Nopparat Thara Beach, Poda Island, Railay, Tapom Klong Song Nam, Khao, Kha Nab Nam, Klong Muay Beach se convertirán en otros enclaves vivos artísticos para la Bienal, listos para que el visitante pueda disfrutarlos.