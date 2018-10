Lorenzo Caprile: "Soy un buen modista, no un diseñador"

Madrid

La semana pasado se estrenó El Médico. Una superproducción española en la que participa Lorenzo Caprile, un no diseñador que reivindica la moda que se aleja de la vanidad.

La industria de la moda está envuelta en un halo de glamour, excentricidad y petulancia que no siempre se corresponde con la realidad. También, los jóvenes diseñadores de este siglo tratan de cubrirse con la misma estela de grandes figuras como Balenciaga, Coco Chanel o Yves Saint Laurent. Sin embargo, lo que realmente hay detrás de un vestido o un traje es un taller, un sastre o modista y un equipo que lo confecciona. Lorenzo Caprile tiene claro que es un modista -palabra que la Real Academia acepta tanto para hombre como para mujer-, que su trabajo es hacer los vestidos que sus clientas buscan y se olvida de todo ese mundo que rodea a la moda, "no tengo tiempo", dice.

Hace diez años recibió el apodo de diseñador de doña Letizia Ortiz y hoy en día es más conocido por su trabajo en el programa de televisión Maestros de la Costura. Sin embargo, Caprile sigue trabajando desde su taller madrileño y se olvida de la fama o de monetizar su nombre en perfumes o complementos. Lo suyo son sus clientas y el trabajo. "Intento hacer mi trabajo lo mejor posible y que tanto las clientas que pasan por mi taller como mis clientes que me contratan como figurinista se queden contentos y que de un proyecto salgan otros tres", dice en esta entrevista.

¿Por qué debemos denominarle como modista y no diseñador?

La palabra diseñador no la entiendo, es mi lucha perdida. Miras en el diccionario, y no dice nada de nada. Entonces, a las personas que hacemos ropa que nos llamen diseñadores, no lo entiendo. Se me re-vuelven las tripas. Me considero un buen modista, en su acepción de persona que se dedica a crear y confeccionar prendas de ropa para mujer. Ya está, no hay más.

¿Quedan grandes artistas en el mundo de la moda actual?

Meterme en esos jardines del arte y la moda si ya sabe la gente lo que opino. Esto es un oficio y una industria. Hay gente muy buena y gente muy mala, como en todos los oficios y todas las industrias. En pleno siglo XXI, más que grandes creadores, hay grandes grupos financieros o grandes grupos industriales. Creadores individuales como pudo ser el maestro Balenciaga, Yves Saint Laurent o Oscar de la Renta, ya no hay. Lo que hay son nombres asociados a grandes grupos financieros. La figura del modista dictador, que nos sorprendía con sus ideas y diseños eso ya no es lo que lleva en este momento. De esa antigua escuela, solo queda Karl Lagerfeld. En el resto solo está la figura del director creativo.

¿Pero le han tentado a ser uno más de ese mundo a raíz de su fama televisiva? ¿Quizá vender perfumes o complementos con su nombre?

Pues no te puedo engañar, alguna llamada ha habido. Pero de momento no me animo, creo que hay un exceso de oferta en el mercado. Firmas de moda buena que hagan prêt-à-porter ya hay muchas y perfumes ni te cuento. En cambio, la realidad que yo tengo es un taller a la antigua usanza con tus oficiales y oficialas en nómina, tus probadoras, tu maestro de corte, tu bordadora... Desgraciadamente, como mi taller, quedan muy poquitos.

¿De qué vive un taller a la antigua usanza como el suyo?

Los que trabajamos la ropa de mujer a medida vivimos al 98 por cien de las bodas. La novia, por supuesto, la madrina, que en España tiene mucho protagonismo. La mamá de la novia. Luego hay alguna celebración especial, una alfombra roja.

¿Qué línea de trabajo ha seguido en El Médico?

El texto de Noah Gordon. El se documentó muchísimo para escribir la novela, tiene muchas descripciones. Además, lo que realmente hicimos es una labor de adaptación, de selección y customización.