Día de la Escritora: alegría por lo logrado y la necesidad de seguir

Luz Gabás Madrid

El 15 de octubre celebramos el Día de la Escritora: el día de las mujeres que nos sentamos ante el ordenador o ante un folio y narramos historias o escribimos poemas, artículos o ensayos que pueden ser feministas o no, reivindicativos o no, femeninos o no.

Para mí no existe diferencia entre la literatura que hacen hombres y mujeres. En todos, el afán por plasmar historias, sentimientos o reflexiones sobre el papel surge del mismo abismo interior donde rugen los pensamientos, las emociones y el interminable debate sobre la percepción del mundo y nuestra posición en él que luego se traduce en palabras. Sí creo que existe una diferenciación entre la literatura donde se reproducen estereotipos masculinos y femeninos y aquella donde estos estereotipos se subvierten, independientemente del sexo del autor.

Una vez aclarado esto, añado: celebrar el Día de la Escritora significa para mí poner el foco en aspectos muy concretos. Yo celebro, por un lado, la alegría por lo conseguido y alerto, por otro, de la necesidad de seguir reivindicando el papel de las escritoras. Ha sido necesario el esfuerzo de muchas personas -en su mayoría mujeres- durante años para visibilizar el trabajo de las mujeres que escribimos; para lograr que nuestra expresión escrita deje de ser marginal y ocupe una posición central en los estudios literarios; para conseguir que nuevas voces ofrezcan a los lectores otros puntos de vista diferentes; para abrir el pensamiento a perspectivas ignoradas, en definitiva.

Cada vez son más las escritoras moviéndose por los géneros literarios considerados más masculinos. Cada vez más escritoras ganan premios literarios y publican sin parar. Sin embargo, todavía queda trabajo para sepultar definitivamente el tinte peyorativo que estigmatiza y juzga las obras escritas por mujeres como una especie de género menor. La verdadera igualdad en el mundo literario llegará cuando a las escritoras dejen de preguntarnos, por ejemplo, si escribimos para mujeres; cuando, en definitiva, todos pensemos por fin en la literatura como el hermoso acto de comunicación que se establece entre almas sensibles y punto.