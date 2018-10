Ropa inteligente, ¿la próxima revolución?

Teléfonos móviles, tabletas, relojes y pulseras de actividad, auriculares inalámbricos y demás wearables forman parte del día a día de cada vez más personas de todas las edades. Estamos ya tan acostumbrados a la hiperconexión y la digitalización que pocos inventos pueden ya sorprendernos. Sin embargo, las mentes tecnológicas no cesan de experimentar con toda clase de materiales, incluso con los tejidos. Aunque parezca una película de ciencia ficción, la conectividad también ha llegado a la ropa. Esta revolución tecnológica y textil parece aún lejana, tal vez no tanto.

Hace un año, Google y Levi's se aliaron para diseñar la primera cazadora vaquera inteligente, conectada con el teléfono móvil. Con la Levi's Commuter Trucker Jacket with Jacquard by Google puesta, el usuario puede controlar una serie de funciones: el volumen de la música, llamar por teléfono o recibir información de Google maps ¿Cómo? A través de varios hilos conductores entretejidos en la tela y componentes electrónicos integrados que permiten interactuar con los dispositivos conectados con mayor rapidez y comodidad, sin necesidad de buscar el teléfono. Basta un simple toque en el puño de la chaqueta para acceder a las diferentes funciones de la plataforma Jacquard. La batería, escondida en la etiqueta, puede durar hasta dos semanas según el uso y la configuración.

Y no son los únicos. La moda se sube al carro de la innovación con creatividades inimaginables hace apenas una década. Desde ropa inteligente diseñada para monitorear la salud del usuario, hasta formas creativas para fidelizar al cliente, las posibilidades son infinitas. Buen ejemplo de ello es la moda interactiva creada por Linda Franco. Ella, otro cerebrito del MIT, es una diseñadora mexicana que desarrolla tecnología portátil para implantarla en prendas de vestir. Su último experimento es una chaqueta vinculada a la realidad virtual. La OBE (out of body experience) de Machina integra sensores que transforman el cuerpo en interfaz, llevando a las personas a un planeta virtual. Su principal aplicación va dirigida al mundo de los juegos ya que funciona como si fuera una consola.

La moda deportiva inteligente

La moda deportiva tampoco escapa del embrujo de la tecnología. Sensoria Fitness ha diseñado unas medias para corredores que siguen y monitorean las carreras en detalle, ofreciendo información sobre ritmo, distancia y tiempo. Además disponen de un entrenador virtual que ayuda al usuario a mejorar la técnica en el entrenamiento diario. Las medias tienen tres sensores integrados que miden la presión del pie durante el ejercicio, ayudando así a reducir el riesgo de lesiones.

La firma deportiva Nike ha dado un paso más. Aparte de arrebatarle a Adidas el contrato con la NBA, ha ideado junto a Apple un dispositivo que conecta con los fans. NikeConnect -así se llama el artilugio- se introduce en la parte inferior de las nuevas camisetas de baloncesto. De esta forma los fans que las adquieran tendrán, tan sólo con pasar el móvil por encima del chip, acceso a datos, animaciones, vídeos y ofertas de prendas, entradas y eventos especiales.

De cara al invierno, puede ser muy práctica e interesante el último invento de Xiaomi: una chaqueta estilo gabardina con calefacción. La prenda cuenta con noventa elementos de nanotubos de carbono distribuidos en lugares clave a través de dos diodos inteligentes capaces de encenderse y apagarse de manera automática cuando se alcanza la temperatura indicada. Para encender la calefacción, la firma asiática ha colocado un botón en la parte inferior de la chaqueta y un sensor especial bajo del bolsillo frontal derecho que informa sobre la descarga de la batería externa. Esta se instala en un bolsillo especial y no va incluida en el abrigo. Fabricada con plumas de ganso e impermeable, características que la convierten en una prenda ideal para cualquier clima y estación fría. 90 Points Jacket se pondrá a la venta el próximo 15 de octubre solamente en China.

Ropa inteligente sobre la pasarela

El vestuario tech, cómo no, ya es parte de las pasarelas. Firmas como Tommy Hilfiger y Ralph Lauren se acercan a la tecnología textil a través de la energía solar y los transmisores, respectivamente. En sociedad con la empresa Pvilion, Hilfiger diseñó una chaqueta con celdas para capturar energía solar y cargar así las baterías de los móviles, portátiles, etc. Todo dentro de las telas, ya que esconde bolsillos y hasta puertos USB. Ralph Lauren se decanta por el deporte. La Polo Tech Shirt posee sensores y pequeños transmisores camuflados que mediante bluetooth envía al teléfono información en tiempo real: ritmo cardiaco, postura, respiración, distancia recorrida y calorías quemadas. Esto no es más que el principio. Los expertos afirman que la tecnología para poner sólo acaba de despegar. Los avances en campos como la nanotecnología, la electrónica orgánica -también conocida como electrónica plástica- y los polímeros conductores están creando una gama de tecnologías basadas en textiles con la capacidad de detectar y reaccionar ante el mundo que las rodea. Cientifica -consultoría especializada en textiles inteligentes- estima que el sector alcance en 2025 un volumen de negocio superior a los 104 millones de euros.

Sin embargo, actualmente, este tipo de prendas cuentan con un obstáculo importante: el precio. Y es que los materiales conductivos con los que se fabrican estas prendas son muy costosos y, además, su ciclo de lavado es relativamente corto -unos cien lavados-. También la duración de la batería supone un hándicap para la mayoría de ellas. Con toda seguridad, ambas desventajas se irán superando con el tiempo. El precio bajará cuando las grandes marcas empiecen a usarla a destajo, algo que depende igualmente de la evolución de la tecnología. Qualcomm, la famosa compañía fabricante de chips, ya está en ello. Según cuentan los expertos, la firma está a punto de lanzar una nueva generación de procesadores especialmente diseñados para la ropa inteligente.