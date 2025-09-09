Esta es una de las "trampas" de los restaurantes para que la comida siempre sepa mejor que en casa: "no puede ser más sencillo de hacer"

Salir a comer o cenar a un restaurante es una de las actividades favoritas de muchos españoles. El gran sabor de sus platos, mezclado con la comodidad que presenta el servicio a mesa, forma un espectáculo para las papilas gustativas. Y es que, en algunas ocasiones hay platos que se consideran insuperables y que ni de lejos se podrían preparar en casa, aunque se use la misma receta.

Sin embargo, cada restaurante tiene sus propios trucos y esta sensación de algo insuperable no es más que una ilusión que hábilmente implantan en los comensales. El cocinero e influencer Diego Domínguez Almudévar (@diegodoal) ha compartido el gran secreto de muchos restaurantes: una salsa.

"Es una de las 'trampas' que usan los restaurantes para que la comida sepa mejor que en casa y no puede ser más sencilla", deja muy claro en el vídeo en el que enseña esta reducción que es tan popular y otorga a los platos ese sabor tan umami.

Lo bueno que tiene esta receta es que se hace con cosas que normalmente "se tirarían" como los huesos del pollo o restos de verduras. "Yo cada vez que como, los guardo en el congelador", señala sobre la mejor manera de no desperdiciar nada.

La receta de la salsa especial

El primer paso sería colocar la carne y los huesos del pollo en una bandeja de horno para dorarlos a máxima potencia. Después se incluyen las verduras y se cuecen en una cacerola, él explica que estos se pueden hacer con restos de ternera o de pollo, lo que cambia es el tiempo de cocción: cuatro horas para el pollo y seis a ocho horas para la ternera "lo importante es que esté muchas horas".

Una vez transcurrido este tiempo se procederá a destapar la olla y poner el fuego a medio-alto para que así el líquido reduzca hasta la mitad y se pueda apreciar el colágeno que se ha extraído de los huesos.

Acto seguido se dejará enfriar tras colar todos los restos de verdura y carne hasta que solo quede líquido. Después de ocho horas en el refrigerador habrá adoptado una apariencia gelatinosa. Como últimos pasos solo quedaría raspar la capa de grasa que se ha acumulado encima y volver a reducir hasta conseguir una textura cremosa.

El tiktoker habla de un truco para estar preparado para una cena de categoría en todo momento guardándola en cubiteras para usarla rápido.

¿Qué es el sabor umami?

Umami es uno de los cinco sabores básicos que podemos percibir, junto con el dulce, salado, ácido y amargo. La palabra "umami" proviene del japonés y se traduce como "sabor agradable" o "sabroso". Fue identificado por primera vez en 1908 por el científico japonés Kikunae Ikeda, quien descubrió que el glutamato monosódico (MSG), un aminoácido presente en alimentos como el alga kombu, era responsable de este sabor.

Sin embargo, no fue reconocido fuera de Japón durante gran parte del siglo XX. La aceptación formal del umami como el quinto sabor básico comenzó a ganar tracción a nivel internacional en las décadas de 1980 y 1990.

Umami se describe a menudo como un sabor profundo, rico y complejo que se asocia comúnmente con alimentos que contienen altos niveles de glutamato y nucleótidos, como carnes curadas, quesos envejecidos, tomates maduros, champiñones, salsa de soja y pescado. Es un sabor que mejora y redondea otros sabores en los alimentos, lo que lo hace especialmente apreciado en la cocina.