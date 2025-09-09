La ruta más fácil para hacer este otoño tiene cara: un recorrido lleno de esculturas que alcanzan los 6 metros

Uno de los mejores planes para el fin de semana es ponerse en marcha a la sierra y hacer una ruta no muy complicada, lo justa para poder desconectar. Por suerte, cerca de Madrid hay una gran cantidad de opciones perfectas que forman parte de la red de senderos e infraestructura que recorre España.

Entre todas las opciones hay una que tiene mucho que ofrecer por ser gran recorrido, tener paisajes naturales y un toque artístico que empieza en el pueblo de Buendía, provincia de Cuenca. Se trata de la ruta de las caras y no encontrarás un lugar más inspirador.

El recorrido está claro, un paseo en plena naturaleza con decenas de rostros y figuras esculpidas en la roca arenisca. Es un proyecto que arrancó en los 90 a manos de los escultores Eulogio Reguillo y Jorge Juan Maldonado. Fueron ellos los que decidieron transformar el entorno que había junto al embalse de Buendía en una ilusión de museo al aire libre.

Siempre es un buen momento para hacer esta ruta un fin de semana cualquiera, pero en otoño está especialmente bonito el lugar. Las temperaturas son suaves y los colores de sus bosques han teñido el paisaje con tono ocres.

En cuanto a sus obras, la primera pieza fue La Monja en 1992, pero no tardaron en crecer rápidamente hasta reunir la veintena de esculturas y bajorrelieves que impresionan con tamaños que llegan hasta los 6 metros de altura.

La representación de estas obras van desde iconos budistas, figuras hindúes, cruces templarias e incluso un retrato del compositor Beethoven.

Aquellas personas que quieran visitar el lugar tienen un aparcamiento ubicado justo al comienzo del recorrido y ahí tienen dos opciones:

. Es la oficial y tiene una distancia de 1,5 km. A un ritmo muy tranquilo en una hora está hecha. Se trata de una ruta circular por un dosel de pinos al lado del embalse. Es una buena opción para aquellos que buscan una buena ruta junto a los más pequeños de la familia o no quieren andar mucho. Sin embargo, no está acondicionado para ir con carritos ni sillas de ruedas. Un poco más dura. No va a ser la más exigente que encuentres, pero es algo más compleja. Se extiende por la zona de la península del embalse y cuenta con un itinerario de 14,5 km. Este camino combina el encanto del bosque, vistas al pantano y, evidentemente, el arte esculpido.