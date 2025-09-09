La tarta de limón más fácil de la historia se prepara en 5 minutos y con microondas: lleva leche condensada y queda super cremosa

La tarta de limón es uno de los postres más populares de todo el mundo por su cremosidad y ese punto ácido que gusta a tantos. Ya sea de horno tipo soufflé o cuajada en nevera, esta elaboración es perfecta para satisfacer un antojo. Muchos son los que buscan una receta sencilla y esta solo requiere cinco minutos de preparación y cocción. No hay otra más sencilla.

En redes sociales hay propuestas que buscan versiones más sanas y nutritivas, pero la de toda la vida es la que más se disfruta. Eso sí, siempre con moderación. Así que si se tiene poco tiempo esta la mejor tarta en microondas, en cinco minutos, con leche condensada y queda perfecta.

Lo primero que se necesita es un recipiente suficientemente grande y apto para microondas. Los moldes desmoldables son una buena opción, pero la mayoría solo se pueden meter en el horno. Uno rígido será la mejor opción, solo necesitas saber el truco para desmoldarlo todo bien.

Ingredientes

1 paquete de galletas (unos 200 g)

100 g de mantequilla sin sal

1 lata de leche condensada (370 g)

3 yemas de huevo

El zumo de 2 limones grandes

La ralladura de un limón

Se empieza con la base. Empieza derritiendo la mantequilla con mucho cuidado en el microondas (da un golpe de 30 segundos y ve comprobando su estado). Mientras tritura las galletas hasta que se queden como arena fina. Cuando esté la mantequilla derretida incorpora las galletas y forma una pasta.

Acomoda la base en el molde sin que quede muy compacta. Si se quiere un toque más distinguido se puede poner una capa por las paredes del molde. Deja que se enfríe mientras se hace la mezcla.

Ahora se empieza con el relleno que no puede ser más sencillo. En un bol mezcla las yemas bien batidas junto con la leche condensada, el zumo y la ralladura del limón hasta conseguir una crema homogénea.

No te preocupe que quede un poco líquida. Ahora colócala en el molde con la base de galletas, pero ayudándote de una lengua de gato o una cuchara para no romperla. Ponlo en el microondas a máxima potencia durante 4 minutos. Sabrás que está lista cuando los bordes estén firmes, pero el centro aún se mueva un poco. No te pases con el tiempo, ya que seguirá cuajando al enfriarse.

Deja que se enfríe y luego déjala un par de horas en la nevera (mejor si es toda la noche).

El truco para desmoldar

A la hora de desmoldar hay que tener cuidado con que se haya quedado pegado el fondo. Si no quieres que el papel vegetal altere la forma de la tarta solo tienes que saber usarlo bien antes de preparar la tarta. Usa un trozo de papel para horno y partelo por la mitad. Luego forma tiras y ponlas formando una cruceta en el molde. Si sobresalen solo habrá que tirar de ellas para sacar la tarta entera.

Como último consejo para desmoldar calienta una sartén con agua y cuando rompa a hervir retírala del fuego. Pon el recipiente de la tarta sobre la sartén con el agua caliente. Al calentar así el molde se consigue que la base se derrita un poco y sea más manejable.