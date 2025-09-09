Menos concurrida que Biarritz y más elegante que San Juan de la Luz: así es la perla del País Vasco francés

Hablar del País Vasco francés es hacerlo de la tierra de balleneros, pescadores y de los pioneros de las tablas de surf. Muy cerquita de nuestra frontera se encuentra este pequeño paraíso que, en ocasiones, algunos se aventuran a conocer durante el Camino de Santiago. También conocido bajo el nombre de Iparralde, es una de las zonas con más encanto de Euskal Herria. Ahora bien, aunque las miradas se suelen centrar en Biarritz, San Juan de la Luz o Hendaya, existe un pequeño pueblecito que, en realidad, esta la auténtica perla de esta región.

Un idílico pueblo en la costa de Iparralde

Estamos hablando de Guéthary, una pequeña localidad de villas costeras bañadas por el Atlántico y desde las cuales sus habitantes se echaban al mar en busca de ballenas. Aunque en su traducción al castellano sería Getaria, es importante tener en cuenta que no se trata del municipio gipuzkoana que se encuentra a unos 60 kilómetros aproximadamente.

Aquí su autenticidad y su esencia se ha mantenido intacta, ya que recibe muchas menos visitas que sus vecinas Biarritz y San Juan de la Luz, por lo que es posible disfrutar de sus encantos y su elegancia sin distracciones. La mejor forma de conocer este balneario es paseando entre sus callejuelas y sus casas tradicionales con persianas de colores, todas ellas testigos del refinamiento de la arquitectura local y de la Belle Époque.

| Fuente: Istock

Qué ver en Guéthary

Aunque se trata de una localidad pequeña, si se quieren visitar todos sus atractivos, entonces sí que es necesario tener clara una ruta para ello. De nuevo, aunque la mejor forma de conocer sus rincones es a pie, cabe recordar que se trata de un complejo residencial, por lo que no todo se encuentra junto, como podría ser la playa o la iglesia.

Sin lugar a dudas, se debe destacar su ayuntamiento, una joya de estilo neo-vasco que fue declarada monumento histórico. En el interior de este edificio del siglo XX podemos encontrar numerosas obras de arte en honor a la cultura vasca. La iglesia de Saint Nicolas también merece una visita. Esta fue construida durante el siglo XVI, en uno de los puntos más altos de la localidad, de forma que se explica que sea necesario cruzar la carretera para llegar hasta ella.

Ayuntamiento de Guéthary | Fuente: Turismo Vasco

Otros puntos que añadir a la ruta serían el mirador que se encuentra junto al puerto y que ofrece unas vistas maravillosas de la costa de Iparralde, su animado mercado y el Laminak, un conjunto de escultural del artista Michel Dubosqc inaugurado en el año 2000.

Y, por supuesto, no hay visita a Guéthary en la que no se recorra su puerto. Este se concibe como un espacio pequeño, pero mágico donde aún se pueden observar pequeñas embarcaciones decoradas con motivos vascos. Aunque lo cierto es que, quizás lo que más llama la atención es la historia que hay detrás de él, ya que era este el lugar en el que se llevaba a cabo la caza de ballenas.