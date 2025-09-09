La aldea que parece sacada del "Señor de los Anillos" está en España: elegantes arcos y pasillos construidos por un sacerdote en el siglo XX

En España hay muchos rincones que atraen la curiosidad de turistas de todas partes, aunque este es especialmente popular entre los aficionados al arte y la fantasía. Se trata de una pequeña aldea tallada en piedra que a simple vista bien podría ser la Rivendel del Señor de los Anillo con elegantes arcos y pasillos ornamentales.

Cívica es una curiosa obra que se ve a directamente desde la carretera CM-2011 al venir desde Brihuega. Un paisaje algo fantasmal que impresiona a todo el que pasa junto a ella. Manteniendo una distancia prudencial se puede contemplar galerías, escaleras, arcos, balaustradas, terrazas y hasta ventanas ojivales.

Actualmente el lugar está abandonado, pero al ser propiedad privada no se puede acceder directamente. Esto no hace más que aumentar el misterio y fascinación que produce por la poca información que hay de su existencia.

El creador de este pueblo "fantasma"

Fue el párroco de Valderrebollo, Don Aurelio, el que comenzó esta obra para la que invirtió cerca de 20 años, entre 1950 y 1970. Después de la misa él, junto a voluntarios y trabajadores que pagaba de su bolsillo, comenzaron estas excavaciones.

Con este objetivo crearon una red de túneles que serpenteaban como un laberinto y conectaba las distintas cámaras. Algunos afirman que perseguía crear un santuario, pero no hay certeza de ello. Sin embargo, la obra no se terminó antes de la muerte del religioso. Fue a parar a manos de su ama de llaves, a quien se lo dejó como herencia, y esta lo traspasó a sus sobrinos.

Los nuevos propietarios proyectaron un bar: Del Cojo. Este pintoresco establecimiento, ya cerrado, no contaba con luz eléctrica por lo que las bebidas se enfriaban con agua del manantial cercano.

El manantial y su cascada

No es lo único que hay por la zona. Muy cerca de este paisaje tan surrealista se encuentra una pequeña cascada que proviene de los regadíos de la pedanía. Pasa por Cívica y llega al río Tajuña rodeando de esta manera a la aldea tallada con vegetación fluvial.