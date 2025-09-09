Sara Baras llega en septiembre a Madrid con 'Vuela', su gran homenaje a Paco de Lucía

Sara Baras necesita pocas presentaciones, pero si algo le hace justicia es decir que, sin duda, es una de las mejores bailaoras de flamenco del país. Y ahora llega al Teatro Gran Vía de Madrid con su nuevo espectáculo. Lo hace para celebrar su 25 aniversario desde que creó su propia compañía de baile. Además, no va a ser un espectáculo cualquiera, ya que la gaditana rinde homenaje al músico Paco de Lucía, considerado por muchos el mejor guitarrista de flamenco de la historia.

Este viaje coreográfico arranca el próximo 11 de septiembre, de jueves a domingos, hasta el 12 de octubre en el Teatro Gran Vía de la capital. Su función, llamada Vuela, está dividida en 15 piezas todas relacionadas con la misma palabras. Así, Sara Baras demostrará su arte a través de cuatro actos: Madera, Mar, Muerte y Volar.

Sus inicios

Sus primeros pasos en el baile los dio bajo la enseñanza de su madre, Concha Baras, para después integrarse en el grupo Los Niños de la Tertulia Flamenca.

A los 14 años se incorporó a la compañía de Manuel Morao y poco después ganó el concurso Gente Joven de TVE. En 1994 trabajó junto al cantaor Enrique Morente, se unió a la compañía de Paco Peña en una gira europea y participó en la Bienal de Flamenco de Sevilla.

En 1997 creó su propia formación, el Ballet Flamenco Sara Baras, que presentó en el Festival Internacional del Cante de las Minas. Entre sus producciones más relevantes figuran Juana la Loca (reconocida con tres Premios Max), Mariana Pineda, Medusa y Sombras. A lo largo de su carrera ha recibido importantes galardones, como el Premio Nacional de Danza (2003), la Medalla de Oro de Andalucía (2004) y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2009).

El espectáculo de Sara Baras

Aún quedan unos días para el estreno del espectáculo de Sara Baras en Madrid. Aunque hay que esperar para verla en directo, podemos conocer más de su obra al haberla interpretado en La Unión el pasado mes de agosto.

Murcia fue escenario de una noche inolvidable con Vuela el espectáculo que rindió tributo a Paco de Lucía. El montaje arrancó con una silla vacía bajo un foco, símbolo de la ausencia del maestro, y desde ese silencio cargado de presencia se desplegó un viaje por distintos palos del flamenco. El zapateado de Baras abrió la velada con una coreografía que evocaba el oleaje al compás de La Barrosa. La compañía, precisa y sincronizada, transformó el escenario en un paisaje de luz, cante y movimiento.

El tono se tornó solemne con las seguiriyas, interpretadas por Baras con intensidad contenida y acompañadas por la voz desgarradora de May Fernández. La guitarra de Keko Baldomero (director musical) devolvió la calidez en la soleá.

El cuarto acto llegó con tangos, fandangos y bulerías, en los que Baras y su compañía se entregaron por completo. La voz de Matías López "El Mati", ganador de la Lámpara Minera en 2019, puso un broche emocionante con una minera por bulerías que arrancó lágrimas entre el público. El cierre, con toda la compañía unida en bulerías, convirtió el escenario en una celebración. Entre aplausos interminables, Sara Baras alzó los brazos y proclamó: "¡Viva La Unión!"