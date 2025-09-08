Esta es la antigua lechería de Chamberí que te trasladará a una auténtica brasserie parisina

Sentarse a la mesa en Lafayette (brasserielafayette.es) es la mejor manera de trasladarte a París y creerte que te encuentras en una de tantas brasseries preciosas, que tanto llaman la atención en la ciudad del Sena. Se trata de la casa de Sébastien Leparoux, fundador del espacio y gran amante del vino, situada en una antigua lechería de Chamartín con una terraza súper agradable.

En cuanto a la propuesta gastronómica, es honesta y representa lo que es una auténtica brasserie. Es decir, llegan a la mesa platos de alma sencilla, muy sabrosos y ligados al recetario tradicional galo en los que brilla el producto y que son fruto de una elaboración lenta y cuidada.

Echad un vistazo a la carta, pero nuestra degustación comienza por el "ménage à trois", propuesta formada por la terrina de foie gras, rillettes de corral y un casero pâté de champagne para continuar con los mejillones Bouchot, servidos con su salsa beurre blanc, ya que son otro imprescindible para entender dónde os encontráis, lo mismo que los quesos galos, en su punto de afinado, y la "pissaladiére", la verdadera pizza de Niza. Es decir, está hecha a partir de la célebre tapenade, a base de cebolla caramelizada, anchoas y aceitunas negras. Eso sí, aquí, en lugar de usar las de la variedad caillette, emplean las kalamata, griegas, con toques dulces yamargos.

Asimismo, sabed que aquí se viene a probar las ancas de rana, un manjar típico de Francia, que comimos fritas y rebozadas en harina de garbanzo y las acompañamos de una ensalada fresca de hinojo y emulsión de naranja y estragón. Las ancas, con un sabor muy especial, que recuerda al pollo, proceden del único criadero de ranas de España, ubicado en Carbellino (Zamora).

Como curiosidad, también hemos degustado la ensalada Gargouillou, la versión del chef de la receta de Michel Bras. Nos falta probar la de Las Landas, con mollejas y jamón de pato, foie y vinagreta de melocotón, que disfrutaremos en nuestra próxima visita, lo mismo que el coquelet, el picantón, con menos de un mes de vida, con una carne muy fina y sabrosa. Se sirve con salsa bordelesa y verduritas salteadas.

De postre, nos recomendaron la tarta de queso y caímos rendidos, ya que está hecha con brie y Fourme d'Ambert, un suave queso azul de la región de Auvernia y del departamento del Loira. Se sirve con helado de mostaza de Dijon. Compartidla, lo mismo que el sablé de limón deconstruido con crema de pistacho al que debéis llegar con hambre.