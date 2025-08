Un escocés prueba el melón con jamón y comparte su veredicto en redes sociales: "Suena un poco raro"

Podría decirse que la gastronomía española es una de las más ricas. Compuesta de recetas de toda la vida y sabores propios de la tierra, también destaca por esos bocados únicos y deliciosos, como el melón con jamón. Con una larga historia a sus espaldas, esta mezcla de dulce y salado triunfa durante los meses de verano como una de las más sabrosas, aunque a ojos de los extranjeros se trate de una combinación de lo más extraña.

El veredicto de un escocés

Apenas lleva un año viviendo en España, pero si algo se ha propuesto Lucas, un escocés viviendo en Madrid, es sumergirse de lleno en la cultura de nuestro país. Las redes sociales son testigo de ello, ya que lleva subiendo vídeos a su perfil, @lucaskjes, desde entonces. Una de sus últimas aventuras ha sido la de probar el melón con jamón y no ha dudado en compartir su veredicto.

"Hoy vamos a probar un manjar español. Para ser honestos, la combinación suena un poco rara, pero siempre estoy abierto a probar cosas nuevas", comparte al inicio del video. A continuación vemos como, literalmente, aparece con un plato de melón con jamón y entre risas confiesa que no se ha documentado: "Espero que no haya más y sea comer jamón con melón, porque he buscado cómo se debe hacer".

Y para probarlo se toma su tiempo. Con mimo, selecciona un trozo de jamón, que según él tiene el tamaño adecuado, y lo envuelve en melón. "¿Sabes qué? En realidad, está bueno", confiesa tras el primer bocado. "Yo era bastante escéptico para ser honesto, simplemente no los veo yendo jusntos, pero es una combinación diferente, refrescante", explica.

Y mientras el plato no deja de bajar, sigue divagando acerca de este "manjar español". "Es una gran combinación, aunque un poco caro. El jamón es bastante caro". Ahora bien, sea como sea, parece que le ha gustado y no duda en recomendar al resto de extranjeros que se encuentren en España que se lancen a la aventura: "Si no lo habéis probado, id a ello, está delicioso".