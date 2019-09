Rozalén levanta el micro y rompe el silencio del Sáhara en un concierto en Madrid

Movidos por el convencimiento de "lo que no se cuenta, no existe" y con la intención de mejorar los medios de comunicación del norte de África, la organización profesional Un Micro para el Sahara (UMPES) renueva su ya consolidada cita musical con un escenario y puesta en escena más potente.

Con un cartel formado por Rozalén, Amparo Sánchez (Amparanoia), Carmen Boza, Rocío Márquez y la cantante saharaui Suilma Aali, este año el encuentro se realizará en la madrileña sala La Riviera el próximo 29 de septiembre, con el objetivo de llegar al máximo de personas posibles.

Cartel 'Ellas por el Sahara'.

Una vez más, el concierto volverá a contar con la colaboración de Radio 3. Esta vez, el medio musical estará también presente en el escenario de la mano de Virginia Díaz, la conductora del programa 180 grados que será la encargada de presentar estas dos horas de música por y para el Sáhara.

'Ellas por el Sahara'.

Las entradas están ya a la venta en la web de Atrápalo a un precio de 15 euros, junto con una Fila Cero para que quienes no puedan asistir y quieran colaborar, realicen sus aportaciones de 5 euros al proyecto. La recaudación será destinada íntegramente, como es pasadas ediciones, a comprar material para mejorar los medios de comunicación saharauis y desplazar periodistas a los campamentos que, además de retransmitir lo que allí ocurre, impartirán talleres. No obstante, como novedad, la cantante Rozalén también viajará este año junto con el equipo de profesionales para colaborar en las diferentes acciones allí propuestas y realizará un concierto en el desierto.

La cantante Rozalén también viajará este año junto con el equipo de profesionales para colaborar en las diferentes acciones allí propuestas y realizará un concierto en el desierto. 'Ellas por el Sahara'.

Con 'Ellas por el Sáhara', UMPES pretende superar el éxito de su anterior edición y revalidar la repercusión conseguida con la 'Jaima Electrónica', el festival de música electrónica celebrado el pasado 22 de junio en el Matadero de Madrid por el que pasaron más de 3.000 personas que pudieron sensibilizarse con la causa saharaui en nuestros puntos de información. Seis horas de música que estuvieron precedidas por la presentación del documental 'La Radio del desierto', una pieza audiovisual filmada en los campamentos y que recoge el poder social de la radio donde no hay nada y el día a día de un pueblo forzado a vivir en uno de los lugares más inhóspitos del mundo.

'Ellas por el Sahara'.

Sobre un 'Micro para el Sahara'

Un 'Micro para el Sahara' es una asociación profesional sin ánimo de lucro nacida en 2017. Quienes la formamos somos periodistas de distintos medios de comunicación españoles movidos por el convencimiento de que "lo que no se cuenta no existe". Creemos que la radio es el medio de comunicación más universal para la transmisión de la cultura y la defensa de los Derechos Humanos, porque las ondas llegan incluso allá donde no lo hace Internet.

Partiendo de esa base, en octubre de 2017 viajamos a los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, en Argelia, cargados de material para reforzar las radios comunitarias y los medios de comunicación de los periodistas afincados en este territorio. Allí, participamos en un intercambio cultural con los profesionales de la Radio Televisión Nacional Saharaui y la población, realizando talleres de locución y voz, competencias digitales, edición de audio y fotografía, radio teatro o comunicación política y social. También organizamos talleres de radio para niños y jóvenes y un taller de género orientado a concienciar en valores como la igualdad, la integridad y la transversalidad de los Derechos Humanos.

Además grabamos diferentes piezas audiovisuales así como contamos en directo, a través de medios como Radio Nacional de España, aspectos culturales, políticos y sociales que nos íbamos encontrando y que no merecen ser relegados al olvido como está pasando.

Este año queremos volver para que la relación que creamos en 2017 siga creciendo y para que el poder de las ondas siga siendo el centro de la vida social y cultural en los campamentos saharauis. Por eso, entre el 11 y el 20 de octubre de 2019, viajamos, en esta ocasión a El Aaiún, para seguir reforzando sus medios de comunicación con nuevos talleres e instrumental cedido por CANON. También grabaremos material y retransmitiremos desde allí las historias personales de jóvenes a los que la nada no tiene nada que ofrecerles. Una labor que no solo realizamos una vez al año sino que mantenemos viva los 365 días con acciones divulgativas para que la situación de los refugiados no desaparezca de la agenda mediática y con la organización de eventos como el concierto Ellas por el Sahara II el próximo 29 de septiembre en la sala La Riviera de Madrid.