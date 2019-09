Mugaritz y World Class elaboran 6 cócteles únicos en todo el mundo

Evasión Madrid

World Class lleva años transformando la percepción alrededor del mundo de la coctelería, y en su empeño por ir más allá en el campo de las últimas innovaciones en técnicas de mixología, anunció a principios de este año una asociación con Mugaritz, el espacio de Errentería que concentra la gastronomía de vanguardia liderado por el prestigioso chef Andoni Luis Aduriz.

Esta colaboración ponía en marcha una serie de sesiones de trabajo que reunían al equipo de I+D de Mugaritz y a los expertos bartenders de World Class LAB con el objetivo de reinventar la coctelería aplicando las técnicas de vanguardia del mundo de la gastronomía. Estas técnicas se han dado a conocer a una amplia comunidad de bartenders de todo el país a través de sesiones formativas para que puedan aplicarlas en sus creaciones. Tras meses de investigación, se han presentado en Madrid 6 innovadores cócteles que son ejemplo del resultado de este trabajo conjunto y que marcan un antes y un después en el mundo de la mixología.

El interés en torno al mundo de la mixología se ha convertido en una tendencia al auge en los últimos años que, lejos de ser algo pasajero, es una realidad que responde a las necesidades de un consumidor español cada vez más exigente y que valora no solo los destilados de alta calidad sino la elaboración innovadora detrás de cada cóctel. Por ello la asociación de World Class con el equipo de I+D de Mugaritz constituye una sinergia natural. No obstante, Mugaritz lleva más de una década en el Top Ten de World's 50 Best Restaurants, reconocido por su excelencia culinaria y su carácter interdisciplinar, creativo y la gran labor de investigación que desarrollan a través de un consolidado equipo de I+D.

Durante los últimos meses, los equipos de Mugaritz y de World Class LAB, el espacio dedicado a la investigación y exploración de nuevas técnicas de mixología, han compartido conocimientos y experiencias. Sesiones de trabajo en las que la creatividad y la innovación han sido las protagonistas, abordando temas como técnicas de alta cocina, nuevas tecnologías e ingredientes, fermentaciones, el mundo vegetal y la multisensorialidad, entre otros. Este trabajo conjunto se ha materializado en la creación de 6 cócteles que reflejan la aplicación del conocimiento adquirido, y han sido elaborados con los destilados de Reserve de Diageo. Estas propuestas se podrán encontrar en las coctelerías más exclusivas de Madrid y Barcelona.

Ramsés, el local madrileño en búsqueda permanente de la excelencia, ofrecerá en su menú de la próxima temporada dos de los innovadores cócteles. Ambos elaborados por su Beverage Manager, Miguel Ángel Jiménez. El primero de ellos, Guatemalan Drops, elaborado con ron Zacapa 23 y Zacapa XO, cardamomo, aromas cítricos, angostura y azúcar moscovado que respira el arte, paciencia, riqueza, calidad y mezcla maestra de este destilado guatemalteco. El segundo, Queen Bee, es un cóctel elaborado con una serie de ingredientes de forma directa sobre el whisky Johnnie Walker Gold como polvo de polen hidromiel, cardamomo, bitter Peychaud, y otros como la cera de abeja de forma indirecta.

El reconocido bartender Marc Álvarez ha sido la mente creativa responsable de diseñar los cuatro cócteles que se podrán degustar en dos de los mejores locales de la cosmopolita ciudad de Barcelona.

En Dr. Stravinsky, uno de los más especiales cuyo decorado refleja la artesanía de sus cócteles, su Bar Manager, Antonio Naranjo, nos presenta dos cócteles. Uno de ellos es Pa amb tomaquet, un cóctel elaborado con tequila blanco Don Julio, Kavage de centeno, tomate, aceite y ajo. Toda una celebración a una receta tradicional de la tierra.

Y gracias a la técnica de la fermentación, icónica de Mugaritz, también se ha elaborado el cóctel Fermentado con ingredientes como la ginebra premium Tanqueray No. TEN, lima, azúcar y fermentación de Penicillium.

Situado en el barrio del Born de Barcelona y oculta detrás de la nevera de un bar de pastrami se encuentra la coctelería clandestina Paradiso, recientemente galardonada como Mejor Cocktail Bar por los Coaster Awards de World Class. Allí, Giacomo Gianotti y Borja Goikoetxea, ofrecerán el cóctel Where is the coffee? elaborado con el whisky de malta Talisker, miel, clarificación láctica de Lassi (bebida típica india), espuma de lino y café. Y, por último, Zacapa on the doble rock's, creado a partir de la técnica Agua de Madera, que se compone de ron Zacapa 23 y Zacapa XO.

"Desde World Class ha sido una experiencia muy gratificante trabajar con un equipo con tanta experiencia y prestigio como el de Mugaritz", ha asegurado Ramón Parra, director de World Class. "Nuestros expertos han trabajado con el equipo para compartir técnicas y ampliar conocimientos en el campo de la mixología. Para nosotros ha sido un proyecto apasionante, ya que desde nuestro World Class LAB hemos venido avanzando en la investigación de nuevas técnicas y tendencias con algunos de los mejores bartenders del mundo, por lo que este paso, en un momento en el que la alta coctelería y la alta cocina caminan a la par, era más que natural".

Por su parte, Andoni Luis Aduriz, chef de Mugaritz, ha añadido: "Siempre hemos creído que existe otra manera de hacer las cosas. Durante el tiempo que ha durado esta emocionante sinergia con el equipo de World Class, la creatividad, el afán de innovar y la ilusión de intentar transformar el mundo líquido han estado muy presentes".