Guerra en la DO Cava: ante el riesgo de ser "suplantada" por una nueva Denominación de Origen

El consejo regulador de la DO Cava ve "desleal" la intención de crear una nueva denominación de origen en la zona del Penedès, una iniciativa que contaría con el apoyo de las bodegas de las marcas Corpinnat, Clàssic Penedès y la misma Denominación de Origen del Penedès.

La DO Penedès y Corpinnat se han unido para intentar lanzar una nueva denominación de origen especializada en vinos espumosos 100% ecológicos. Una intención en el que llevan trabando meses para crear una nueva DO que sea referencia en el territorio. Esta denominación sería la única del país con vinos espumosos que se circunscribe a un territorio compacto, pues la DO Cava se extiende por varias zonas de Cataluña y resto de España.

La respuesta de la DO Cava

En un comunicado, el consejo ha lamentado que estas dos marcas opten por negociar una nueva denominación, y con ello, se "autoexcluyan" del proceso de renovación que se está realizando en el seno de la DO Cava para encarar "los retos presentes y futuros". Asimismo, la entidad se ha mostrado sorprendida por el "secretismo" con el que supuestamente se han llevado a cabo estas conversaciones, que tienen como único objetivo "suplantar la DO Cava" y adaptarse a las necesidades específicas de Corpinnat.

El consejo regulador de la DO Cava ha manifestado predisposición al diálogo para lograr el beneficio del sector, pero ha precisado que esta colaboración debe ser entre todos y no "a espaldas del sector", en referencia a la intención de Corpinnat y la DO Penedès.

También ha cargado contra el director general de Recaredo, Ton Mata, por justificar la creación de la nueva denominación en los 150 años de historia en la elaboración de espumosos en la zona del Penedès, una afirmación con la que pretende "aprovecharse de la historia común construida por el sector del cava".

La entidad ha anunciado que llevará a cabo las actuaciones que considere necesarias para defender los intereses de los miembros de la DO Cava y ha reiterado la defensa de su plan estratégico para renovar el sector, basado en la "zonificación, la garantía y la promoción".