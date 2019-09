Claves para no volverte loco con los desayunos buffet y mantener la línea

Paco Vega Madrid

Cuidar la línea en vacaciones no resulta nada fácil. Desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos nos rodean un sinfín de tentaciones que ponen a prueba nuestra fuerza de voluntad y que nos dificulta seguir eligiendo el camino healthy que nos habíamos propuesto. El primer de ellos, el desayuno. Cuando estamos en hoteles, ya sea por motivos de ocio o laboral y el desayuno es tipo buffet, se nos nubla la vista con la cantidad de cosas ricas que nos rodean. Laura Gallardo, dietista y nutricionista del hotel Barceló Montecastillo, nos da consejos para no dejarnos llevar y elegir con cabeza lo que debemos desayunar si nuestro objetivo es no coger kilos de más.

Escucha a tu cuerpo

Si vamos a estar alojados varios días debemos evitar las tentaciones ya que pueden pasar factura en nuestro acumulo de grasa corporal. "Lo más importante es desayunar consciente y escuchar a nuestro cuerpo si realmente tiene apetito porque en muchas ocasiones, cuando estamos fuera de casa y nos ofrecen muchas opciones diferentes, comemos más de lo normal y sin pararnos a pensar si necesitamos esos excesos de comida para saciarnos, o es simplemente gula" explica Laura Gallardo.

El equilibrio es importante

En un buffet las opciones de desayuno son infinitas, al igual que nuestras ganas de querer probarlo absolutamente todo. En estos casos "si tenemos previsto elegir varias opciones diferentes es aconsejable comer poca cantidad. En cambio, podemos elegir más cantidad de alimentos que sean más saciantes y con alto contenido en agua, como por ejemplo la fruta".

Opciones integrales y sin azúcar

Si somos de desayunar dulce y normalmente estamos acostumbrados a tomar cereales por la mañana, la mejor opción en un buffet donde hay tantas variedades es decantarse por los integrales no azucarados. Una opción perfecta es hacerse un bowl con yogur natural, trozos de fruta, y añadirle copos de avena, de maíz, muesli ".

Si no eres capaz de perdonar el pan

Si tu día a día empieza siempre con unas tostadas y no concibes otro desayuno, Laura Gallardo recomienda elegir la versión integral o por el contrario, moderar la cantidad de éste y termina saciándonos con fruta entera, yogur natural "Como acompañamiento de las tostadas hay que elegir un alimento proteico de calidad: huevos, atún, queso evitando los embutidos, ya que son alimentos muy procesados y con poco valor nutricional".

Grasas en el desayuno

No pasa nada si incluimos grasas en la primera comida del día, pero siempre y cuando éstas sean saludables. "Debemos priorizar el AOVE, aguacate, guacamole... y evitar siempre las mantecas o margarinas. Si nuestro objetivo es cuidar la línea y no ganar unos kilos de más en vacaciones, por mucho que nos cueste, debemos descartar la bollería".

¿Ensalada o legumbres para desayunar?

El desayuno es una comida más, que si se hace deber ser eligiendo alimentos que tu organismo necesita. En muchos hoteles también ofrecen legumbres, diferentes vegetales para crear tu ensalada y platos con más parecido a un almuerzo o brunch, "pero que en muchas ocasiones son más saludables que un pan blanco refinado con mantequilla y mermelada".

¿Qué beber en el desayuno?

Un acompañamiento perfecto para nuestro desayuno healthy son las infusiones y los distintos tipos de té, como el verde o el matcha. Pero por el contrario, "si necesitas un café por las mañanas para poder funcionar, elige leche desnatada o de almendras, avena, soja e intenta endulzarlo solamente con un poco de canela". Otro complemento perfecto son los smoothies: "En el Vital Corner del hotel Barceló Montecastillo preparamos smoothies personalizados para cada persona según sus necesidades y sus gustos, utilizando siempre fruta fresca, verduras y superalimentos como la espirulina o la chía".