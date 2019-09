Diez consejos para adoptar una rutina fitness tras las vacaciones

Paco Vega Madrid

El verano está llegando a su fin y, después de este merecido descanso, es hora de volver a la rutina. Para retomar o empezar una vida saludable y activa hay que elegir actividades y entrenamientos adecuados. Agustín Oliver, fundador de L'Anatomie, un espacio de Pilates contemporáneo situado en Madrid ofrece 10 consejos fundamentales para hacer la vuelta a la rutina fitness más llevadera.

1. No ser muy exigente

El ritmo veraniego puede romper con la rutina deportiva que teníamos antes. Por lo que debemos tener en mente que no podremos retomar el ejercicio con la misma intensidad y rapidez. Conócete y no seas demasiado exigente contigo mismo, ya que es probable que las condiciones físicas hayan cambiado, no pretendas pasar del 0 al 100.

Empieza con 1-2 días a la semana para coger el ritmo y a partir de ahí ve aumentando gradualmente los días.

2. La organización es clave

Dicen que en 21 días se consigue formar un hábito. Reserva 2-3 horas semanales si eres principiante para hacer deporte y respétalas. Intenta realizar ejercicio siempre a la misma hora, y recuerda que ser constante, será la clave del éxito.

3. Ejercicio guiado

Tanto si ya hacías deporte como si no, desde L'Anatomie recomendamos retomar el ejercicio físico en manos de profesionales titulados. Aprenderás nuevas cosas y, sobre todo, evitarás lesiones, ya que no hay nadie mejor que ellos para dirigir y personalizar tus entrenamientos.

4. Ponerse objetivos

Sin pasarnos, ponte objetivos alcanzables, cumplir metas siempre gusta. Una forma de motivarse es ir estableciendo pequeños retos en la rutina deportiva. Como, por ejemplo, entrenar tres días a la semana, conseguir tonificar, ganar más músculo o alcanzar fondo físico.

5. Una buena alimentación será un buen aliado

Septiembre es un buen momento para retomar los hábitos nutricionales saludables. En verano es normal haber ganado algo de peso, pero si acompañamos el ejercicio con la alimentación conseguiremos estar en forma enseguida.

Recuerda que se recomienda comer cinco veces al día y llevar una dieta rica en frutas y verduras de temporada. Incluir legumbres, una buena idea es incorporarlas a ensaladas. Y por último tomar alimentos ricos en antioxidantes para combatir la exposición solar de estas últimas semanas, tales como aguacates, zanahorias, frutos rojos, cítricos, espinacas, kiwis... Así como hidratarse bien y beber mucha agua.

6. ¿Solo o acompañado?

Es bueno buscar a alguien que tire de ti y tú de él en momentos de debilidad. Pero, si no encuentras a nadie que se anime, otra opción es apuntarse a clases grupales.

En L'ANATOMIE, hemos creado una pequeña comunidad con nuestros grupos de Pilates de 3 personas, en las que las relaciones entre compañeros ayudan y motivan cuando las fuerzas flaquean.

7. Estrenar

Aunque no es una necesidad, empezar la temporada dándonos un capricho puede hacer que empieces con energía tu vida saludable. Un conjunto, una nueva camiseta o una botella de agua para llevar todos los días.

8. Cuidar el cuerpo

Recuerda que, para evitar lesiones, es necesario hacer un buen calentamiento, estirar y controlar las respiraciones. Acudir al fisioterapeuta resulta de gran ayuda para una puesta a punto, así como para mantener un mantenimiento para la salud ósea y muscular.

9. El deporte mejorará tu vida

Practicar ejercicio físico es un hábito saludable. Mejora tu salud, reduce el estrés, mejora la autoestima, produce felicidad... Elige el deporte que más te guste sin dejarte llevar por estereotipos, ni el Pilates está enfocado para mujeres ni el Cross Training para hombres, ambas disciplinas son los Must del deporte esta temporada y se complementan a la perfección como hemos comprobado con nuestro programa PILATES CROSS TRAINING.

10. Descanso

Es tan importante como tener una actividad física regular. Hay que saber parar, fijarse días libres para desconectar, dormir por las noches 8 horas, de esta forma al día siguiente se rendirá más.