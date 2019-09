Ari Borovoy: "El artista debe ser artista, el representante, todo lo demás"

Ana Gabriela Jiménez Cubría México

Ari Borovoy es uno de los mejores ejemplos de emprendimiento mexicano que apuesta por la calidad y por el talento. Comenzó su carrera en el grupo infantil Onda Vaselina hace casi 30 años, y a fuerza de toparse con grandes obstáculos, comenzó a representarse a sí mismo tres lustros atrás. Hoy, junto con su hermano Jack, dirige una empresa de representación artística que emplea a más de 400 personas y produce y actúa en shows que han sido vistos por casi dos millones de personas. Con una oficina en Madrid y planes de expandirse por el resto del continente americano y Asia, BoBo producciones ve España como la puerta de entrada a un mercado ávido de consumir entretenimiento de calidad, con la consigna de dejar al artista ser lo que es.

¿Cómo empezó BoBo producciones?

BoBo es una compañía que tiene 14 años de haberse formado. De haberla empezado a trabajar mi hermano y yo van a ser 12 años en noviembre. Es una compañía que comenzamos y nos asociamos para poder comprarle a mi hermana menor un coche y lo logramos. Mi primer cliente fui yo mismo, porque empezamos la parte de ser la disquera independiente, la única disquera independiente en México, con lo que aprendimos un poquito con un disco que saqué que se llamaba Pasajero y, a partir de ahí, empezamos con la parte actoral, después la parte de actores y actrices, después produjimos un poco de teatro... Hoy está dividido en diferentes áreas. El área de management está subdividida en música, actores, comediantes y novosport, que son cronistas deportivos y algunos deportistas. Tenemos dos disqueras, una se llama Bobo Music y la otra se llama BoBo Records. En cuanto a la internacionalización tenemos diferentes oficinas: la de México, los Ángeles y Madrid, en España, donde es muy interesante, porque si bien a todos los americanos y mexicanos les puede sonar muy normal ver o hacer conceptos pactados unidos o para España, lo que estamos haciendo es lo mismo que hacemos en México en cada uno de esos lugares.

¿Por qué poner un pie en España? ¿Por qué ahora?

Estuvo dentro de nuestros planes, pero eso ya lo llevamos a cabo. Vamos a abrir nuestras oficinas en Costa Rica, era irnos a lo más lejano y luego venirnos a Centroamérica, que es un mercado que yo no entiendo por qué no ha sido atendido por las compañías americanas o por las compañías mexicanas donde hay muchísima gente, hablan tu mismo idioma y están muy interesados en lo que sucede en nuestro país. Hace tiempo la televisión mexicana, el canal de Las Estrellas, tenía un impacto muy importante en Centroamérica, en Guatemala, Costa Rica, El Salvador... En octubre vamos a abrir las oficinas en Costa Rica como lo hicimos en España, donde ya tenemos nuestras oficinas físicas en Madrid y donde trabajan seis o siete personas por el momento. Ahora vamos para Centroamérica, y próximamente nos vamos a ir a Asia, también porque al final del día el arte es muy subjetivo, un dato que probablemente te hará entender por qué vamos a Asia, en donde se está consumiendo mucho la música latina. Me parece que se pueden hacer cosas muy interesantes en todas las filiales que estamos abriendo, sin lugar a dudas va a ser la que más entretenida por ver, por entender y por conocer un poquito el mundo como lo ven los de allá, nos interesa muchísimo explorarlo por lo menos. España es otra puerta a Europa de la misma forma que nosotros conocemos a muchos artistas nuestros en la parte digital, en la parte actoral, en cuanto a las series, ahorita España está en la punta de lanza con las series en español, que les están funcionando muy bien. En deportes ni se diga, tienen el fútbol que mueve al país igual que nosotros, es una constante. Mientras tanto, en México seguimos haciendo conceptos, manejando artistas, haciendo el 90's Pop Tour, que es un concepto producido, creado, imaginado, realizado y vendido por la compañía. Lo mismo pasó con la gira de OV7 y Kabah, el regreso de la JLS, de Caló, de Mercurio, de Magneto, de Kabah. Hemos superado récord de asistencia en la Ciudad de México y ahora estamos por romper los 300.000 boletos en vivo. Hacemos un trabajo de mucha calidad y eso es lo que ha hecho que BoBo sea una empresa con más de 400 personas incluyendo a cada uno de los artistas de México, España y Estados Unidos.

¿Ha detectado un nicho que no estaba satisfaciendo a los artistas o a los clientes?

Absolutamente, yo de ahí vengo, ahí comienza la intención de la compañía. Si tú a un artista lo dejas ser artista y te encargas de todo lo demás, sus capacidades son suficientes para cambiar el mundo. Nuestra intención es hacerlo siempre lo mejor posible, siempre cuidamos muchísimo la calidad, creemos en la calidad, nos gusta la calidad, nos gusta pagar por la calidad. Es tenacidad, es terquedad en el buen sentido de la palabra, se trata de hacer las cosas bien. Empiezas a abrir los chances, empiezan a abrirte espacios, empiezas a reinvertir en tus artistas y obras que uno a ti te haga lo que ha logrado mantenerte. Empiezas a generar todo alrededor, porque a nosotros nos divierte mucho todo lo que hacemos. Era una oportunidad importantísima el poder hacer las cosas de una manera diferente para que todo esté como tiene que ser. Yo soy artista, tengo el mismo entendimiento, el mismo idioma. Sin lugar a dudas fue una oportunidad que encontramos en el mercado.

¿Qué sigue para BoBo en España y en el mundo?

Específicamente en España, en septiembre va LemonGrass por primera vez. Estamos muy contentos porque les va a ir muy bien, el público español los quiere mucho. JNS estuvo hace un año en el Gay Pride de Madrid y de Barcelona, también las quieren mucho. Actores mexicanos ya se mandaron a castear allá, y actores de allá se han venido para acá.

¿Qué le podría decir a la gente joven para que se anime a emprender?

Yo pienso que hay que aventarse, hay que fracasar y eso no hace a alguien más débil, sino todo lo contrario, porque el ser humano está hecho para caerse y levantarse mil veces, pero eso está en cada uno, quererse levantar. Hablando de España, de Barcelona, de Madrid, de Messi y de Ronaldo, ellos saben perfectamente que para ser los mejores cuando llegan a un campo les van a tocar 20.000 patadas, ellos lo saben. Hay que saber burlar esas patadas de la vida, de la competencia, esas patadas que puedes empezar a recibirlas de seres muy queridos, dentro de tu casa, cuando te dicen que eso es imposible y que no lo vas a lograr. Hablo de Messi y de Ronaldo, porque me parece que son un ejemplo para toda la juventud y que no es fácil llegar a donde uno quiere llegar para ser el número uno, se puede, pero depende única y exclusivamente de uno mismo.