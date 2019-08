Teruel tiene la tirolina más grande de Europa

Evasión Madrid

Desde el 1 de agosto de este año la provincia de Teruel cuenta con la tirolina más larga de Europa. Ubicada en el municipio de Fuentespalda, esta gran atracción turística ya ha atraído a muchos visitantes de todo el país a esta pequeña localidad.

A Fuentespalda se puede acceder en coche, pero se recomienda utilizar el transporte público que la propia localidad ofrece. Para poder realizar este salto en tirolina es necesario haber reservado previamente, pues debido a la gran aceptación de esta atracción es mucho más sencillo organizarse, y además en caso de haber algún imprevisto la organización puede avisar más fácilmente.

Tirolina de Fuentespalda

No existe edad mínima para realizar el salto, aunque los menores deberán ser acompañados por un adulto, y el peso mínimo es de 50 kg. Además, la Tirolina de Fuentespalda está adaptada para personas con movilidad reducida. No es necesario nada en especial, solo portar ropa cómoda y calzado cerrado. No se puede llevar nada en las manos, por lo que si quieres traer tu cámara deberá ser con un arnés.

Consiste en dos cables de acero de casi dos kilómetros entre dos montañas, sin pilastras intermedias. El lugar desde el que se realiza el salto está a una altitud de poco mas de mil metros, y la llegada es a otra montaña de casi ochocientos metros, viajando por estos más de doscientos metros de desnivel a una velocidad de más de cien kilómetros por hora.