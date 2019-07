Lo mínimo que hay que saber sobre vino para impresionar al cuñado estas vacaciones

Paco Vega Madrid

Las vacaciones suelen ser una época de reencuentros familiares no siempre agradables, más si en la familia hay algún cuñado que 'cuñadea' más de la cuenta. Así, la Denominación de Origen Rueda ofrece una serie de consejos para mantener al cuñado a raya.

Conocer la jerga

Los aromas y los matices se aprenden y detectamos más a medida que probamos más. Aromas florales, afrutados, herbáceos O sabores ácidos, dulces En el caso de los vinos de Rueda elaborados con la variedad verdejo, tienen aromas afrutados con matices anisados y a hinojo.

La temperatura, importa. Y mucho

Ofrece siempre el vino a la temperatura correcta. Los vinos blancos se deben servir fríos, pero sin pasarse, nunca congelados. La temperatura recomendada en la que debes servir el vino a tus amigos es de 6 a 10 grados manteniendo la botella en una cubitera con hielo.

Cómo servir el vino

La D.O. Rueda recomienda llenar las copas un tercio aproximadamente de su tamaño y nunca hasta arriba. En el caso de los vinos blancos, se puede servir incluso menor cantidad e ir reponiendo para mantener su temperatura ideal, que como hemos dicho antes, debe ser muy fresca.

Utilizar la copa correcta

Sí, existe una copa para cada tipo de vino, aunque hay una regla básica para todas: una copa sea para el vino que sea debe ser de cristal, liso, transparente e incoloro. Para un verdejo de Rueda lo mejor es emplear una copa de tallo alto y apertura abierta para que asciendan bien los aromas.

Muestra cómo se sujeta la copa

Este detalle es clave para distinguir a un conocedor o un novato en materia de vinos. La copa de vino debe sostenerse por el fuste o tallo de la misma y no es recomendable abrazar con la mano la copa, si hacemos esto último, calentamos el vino afectando al sabor y a los aromas.

No generalizar

No todo es 'a, b y c'. Por ejemplo, los vinos blancos también pueden tener barrica o pueden maridar con carne... en la DO Rueda existen muchos tipos de elaboraciones especiales, como el verdejo sobre lías o elaboraciones en envases de huevos de hormigón. La versatilidad de la uva Verdejo ofrece múltiples opciones.