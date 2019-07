¿Cuánto gastan los españoles para no pasar calor en verano?

Paco Vega Madrid

Vivimos un verano más caluroso de lo normal y son muchos los españoles que consideran la compra de un aparato de aire acondicionado o un ventilador para poder soportar las altas temperaturas. eBay, plataforma en el comercio global, ha llevado a cabo una encuesta para determinar cuáles son los hábitos de uso y cuánto están los españoles dispuestos a pagar por este tipo de dispositivos.

El 71% de los españoles no lleva bien el calor y usa dispositivos para enfriar el ambiente

La gran mayoría de los españoles no cree poder soportar el verano sin enfriar el ambiente, ya sea en el trabajo o en casa. En concreto, el 71% ha asegurado que no lleva bien el calor y que sería muy difícil sobrellevarlo sin la ayuda de un aparato de aire acondicionado o un ventilador. En cambio, el resto de encuestados (28,9%) no se considera personas calurosas y ha afirmado que puede aguantar el periodo veraniego sin la necesidad de enfriar el ambiente.

Entre 300 y 500€ euros por un aire acondicionado y 20-30€ por un ventilador

El informe revela que el 35,8% de los españoles estaría dispuesto a pagar un precio de entre 300 y 500 euros por un aparato de aire acondicionado, si bien el porcentaje de personas que abonarían entre 200 y 300 euros se reduce al 28,6%. Un dato que contrasta con aquellos extraídos en lo que a la compra de ventiladores se refiere. El 41% de los encuestados considera que el precio justo por uno de estos aparatos oscila entre 20 y 30 euros, mientras que un 24,5% opina que entre 10 y 20 euros es suficiente, como ocurre con este ventilador de sobremesa con reloj y temperatura LED. El número de gente dispuesta a pagar entre 30 y 40 euros por un ventilador se reduce al 22,6%, mientras que solo un 11,9% abonaría un precio superior a los 50 euros.

Un 19,4% prefiere abrir las ventanas para refrescar la casa (a pesar del calor)

A la hora de escoger entre un aparato u otro para hacer más soportable el calor en el trabajo, la mayoría lo tiene muy claro. Cerca de seis de cada diez personas prefiere el uso del aire acondicionado, frente a un 14,29% que se inclina por el ventilador de pie. El ventilador de techo también tiene adeptos (9,71%), pero existe más gente que opta por abrir las ventanas de la oficina (13,1%). Tan solo un 3% de los encuestados por eBay tiene preferencia por usar un ventilador con USB para el ordenador, pese a ser una opción muy recomendable.

La tendencia se repite cuando se trata de enfriar el ambiente en el hogar. El 47,4% considera que un aparato de aire acondicionado es la mejor solución para combatir el calor, mientras que dos de cada diez personas apuestan por el ventilador de pie. Muy de cerca les siguen aquellos (19,4%) que prefieren abrir las ventanas y, por detrás, los que priorizan un ventilador de techo (12,8%). Aparte, existen otras opciones para sobrellevar el calor: un ventilador portátil o un humificador para mejorar el aire seco y sofocante son dos buenos ejemplos.

¿Qué tipo de dispositivos compran los españoles y cuánto los usamos?

El 70,5% de los encuestados por eBay ha afirmado disponer de algún ventilador en casa. Dos de cada diez utilizan este aparato en el hogar aproximadamente tres horas cada día, si bien un porcentaje menor (16,8%) lo hace durante cuatro horas. En el caso del aire acondicionado, el tiempo de uso en casa suele ser de dos horas, de acuerdo con el 16,3% de las personas que han participado en el estudio, seguido por el 15,66% que prefiere mantener el aparato encendido durante tres horas.

El número de encuestados que no dispone de aire acondicionado en casa prácticamente iguala al grupo de personas que sí tiene. Concretamente, el 36,9% ha asegurado no tener ningún aparato de este tipo en el hogar, frente al 37,3% que ha afirmado disponer de al menos uno. Este porcentaje asciende hasta el 40% ante la pregunta de cuántos aparatos de aire acondicionado se tienen en el trabajo. Allí el uso de estas máquinas suele extenderse a lo largo de toda la jornada: la mayoría (22,4%) ha indicado que suelen estar encendidas ocho horas aproximadamente.

Además, existen opciones de lo más curiosas y efectivas para hacer frente al calor tanto fuera como dentro de casa, como un ventilador para el móvil o uno para llevar puesto en el cuello.

La potencia prima frente al precio o el tamaño de los aparatos

Cuando se habla de ventiladores, el tamaño no importa. Apenas un 7,9% le da prioridad a dicha característica a la hora de adquirir un ventilador, y es más demandado que tenga opción de poner distintas potencias, según el 19,3% de los encuestados por eBay. En ese aspecto, la potencia es el factor más determinante a la hora de valorar la compra de un ventilador por parte de la mayoría de los consumidores (43,9%), mientras que el precio queda relegado a una segunda posición, siendo un elemento prioritario para el 28,8% de las personas que han participado en el estudio.

"Estamos viviendo sin duda uno de los veranos más calurosos de los últimos años y los españoles demandan cada vez más el acceso a dispositivos que enfríen tanto el ambiente de trabajo como el de casa", apunta Mónica Pérez, Directora de Comunicación de eBay. "Desde eBay somos conscientes de la necesidad de estar preparados para enfriar el ambiente y evitar las posibles molestias y consecuencias perjudiciales para la salud que el calor conlleva. Por eso, ponemos a disposición de los españoles una completa selección de productos a precios competitivos que permitirá disfrutar de los días de verano de la forma más fresquita" establece.