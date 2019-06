Borrell, después de que la generalitat se ofreciese a mediar entre méxico y españa por las disculpas sobre la conquista: "no tiene sentido del ridículo"

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en funciones, Josep Borrell, desdeñó este jueves irónicamente el ofrecimiento de la Generalitat de Cataluña para mediar y facilitar un diálogo entre España y México acerca de las disculpas que los españoles deberían ofrecer al país azteca por la Conquista: "No tiene sentido del ridículo".

Así se pronunció el jefe de la diplomacia española, en declaraciones a los periodistas antes del acto de acatamiento de la Constitución como eurodiputado electo en el Congreso de los Diputados, después de que el consejero de Acción Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch, haya aprovechado una visita oficial a México para postular a Cataluña como "actor facilitador del diálogo para conseguir una posición común" entre España y México sobre esta cuestión.

De este modo, Bosch terció en la polémica generada en su momento por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien reclamó al rey Felipe VI una disculpa por los excesos de la colonización española de su país.

"Qué amable, pero qué amable el señor Bosch", exclamó con ironía Borrell tras conocer su ofrecimiento en lo referido a la polémica con México para, a continuación, afirmar que desconoce a qué responde esta postura, ya que "no tengo ni idea de lo que dice ni piensa el señor Bosch".

No obstante, dejó claro que el consejero de Asuntos Exteriores de la Generalitat "no tiene sentido del ridículo. Eso está claro", después de hacer un ofrecimiento al que, a su juicio, "no hay que darle la menor importancia".

Por otro lado, evitó pronunciarse sobre sus preferencias ante una posible entrada de miembros de Podemos en un gobierno presidido por Pedro Sánchez ateniéndose a lo manifestado por los "portavoces autorizados".

