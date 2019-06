El reloj de la catedral de san juan bautista 'marca' la hora en el cupón de la once

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

El reloj de la Catedral de San Juan Bautista, de Badajoz, 'marca' la hora en el cupón de la ONCE al protagonizar el correspondiente al martes 25 de junio, perteneciente a la serie 'Ciudades en punto y hora'. Cinco millones y medio de cupones difundirán este reloj por toda España.

El cupón lo han presentado Fernando Iglesias, delegado territorial de la ONCE, y monseñor Celso Morga, arzobispo de Mérida-Badajoz. El reloj de la Catedral de San Juan Bautista es de remontaje eléctrico y funciona encargándose del toque de las campanas del reloj de la torre y de otras dos menores. Fue en 1975 cuando se electrificó el reloj, por parte de la empresa valenciana Manclús.

Cuenta con una inscripción en la que se puede leer que el reloj lo fabricó Pablo Odobey (hijo), en Morez del Jura (Francia), siendo instalado por Pedro Pérez, relojero de Badajoz, con fecha de 1892. En 2006, tras varias averías, se sustituyó por otro que funciona vía satélite.

Las obras de la Catedral de Badajoz se inician a mediados del siglo XIII. Se eligió como emplazamiento el lugar que ocupaba una antigua iglesia visigoda o mozárabe, situada en el Campo de San Juan. En 1276 la catedral fue consagrada bajo la advocación de san Juan Bautista. La construcción se prolongó hasta el siglo XV. En los siglos XVI y XVII se realizan reformas y añadidos. Fue terminada en el siglo XVIII.

La serie de cupones que incluye el reloj de la Catedral de San Juan Bautista puede resultar de especial interés para quienes residen en las diferentes localidades en las que se encuentran estos relojes y para los coleccionistas, que contarán unos cupones que repasan la historia de cada una de estas ciudades. Esta nueva serie, correspondiente al Cupón de Diario (de lunes a jueves), reunirá 50 relojes. Comenzó el 11 de marzo, y está prevista su finalización en las últimas fechas del año 2020.

CUPÓN

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar "La Paga" de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE ('www.juegosonce.es'), y establecimientos colaboradores autorizados.

(SERVIMEDIA)

17-JUN-19

AGQ/gja