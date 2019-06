26-m. luis felipe (psoe) es el nuevo alcalde de huesca por un sorprendente voto en blanco

HUESCA, 15 (SERVIMEDIA)

Saltó la sorpresa en Huesca. Después de unas últimas horas inciertas, tras autoproclamar la Alcaldía Cs y negarlo su candidato por Twitter el viernes, llegar a un acuerdo con Ana Alós horas antes del Pleno, un voto en blanco daba la Alcaldía oscense al socialista Luis Felipe. Al no haber obtenido mayoría absoluta ningún grupo, el candidato del PSOE, la fuerza más votada, se proclamaba alcalde de la ciudad oscense.

Esto giro inesperado en la Alcaldía oscense se producía tras aparecer un voto en blanco que no se atribuye ningún grupo. "No cabe duda de que es Ciudadanos, con el ridículo de ayer de pedir la Alcaldía, tendrá que asumir la responsabilidad", señalaba Ana Alós al concluir el acto, admitiendo que el concejal de Vox, Antonio Laborda, había votado su investidura, algo que él mismo reconocía minutos más tarde. Todo parecía indicar que Cs y Vox votarían a favor de Alós en la investidura.

"Ciudadanos no es un partido de fiar", señalaba contundente Ana Alós. "Hemos estado siempre a la espera de Cs y esta mañana nos han comunicado que iban a darnos su apoyo", señalaba la concejal del PP, con rostro serio, pidiendo explicaciones a la formación naranja.

"En ningún momento nos hemos planteado votar a otro alcalde que no fuera de nuestro partido por respeto a nuestros votantes", apuntaba respecto a las informaciones filtradas por Cs sobre la Alcaldía. Sin embargo, el propio candidato de Cs, José Luis Cadena, que el viernes desmentía al propio partido en su perfil de Twitter, aseguraba que "no sabía quién había podido ser". "El voto es blanco, desconocemos quién ha sido, mis compañeros me han transmitido lo mismo", aseguraba Cadena, reconociendo que había hablado con sus concejales y que había llegado un acuerdo con el Partido Popular esta misma mañana.

Una mañana de sábado estrambótica en Huesca, que pillaba por sorpresa al propio Luis Felipe. "No he traído discurso", reconocía el alcalde al subir al atril. "En política no se tiene que dar nada por cerrado hasta el último minuto", admitía, señalando que a partir de ahora quiere encontrar "posturas moderadas" para proponer una propuesta de futuro en la ciudad de Huesca.

Todo parece indicar que la cosa no va a quedar así y en los próximos días se irán conociendo novedades. Desde la dirección nacional del PP, el vicesecretario de organización popular, Javier Maroto, ha denunciado por Twitter lo ocurrido y que se iniciarán los trámites para llevar a cabo una moción de censura.

