26-m. vox no apoyará a villacís o a cualquier aspirante a alcalde que no negocie directamente con ellos

Vox no hará alcalde a ningún candidato de Ciudadanos que no negocie directamente con ellos, lo que incluye a Begoña Villacís y la posibilidad de que aspire a la Alcaldía de Madrid en detrimento del cabeza de lista del PP en la capital, José Luis Martínez-Almeida.

Fuentes de Vox indicaron este sábado a Servimedia que el criterio general de este partido es que el próximo 15 de junio, cuando se constituyen los ayuntamientos salidos de las elecciones del 26-M, no apoyarán a candidatos no hayan negociado directamente con ellos.

Este planteamiento de Vox fue reiterado después de que este viernes delegaciones del PP y Ciudadanos se reunieran para tratar de llegar a un acuerdo sobre la Alcaldía de Madrid, que estos dos partidos podrían alcanzar con el apoyo de Vox.

Sin embargo, en este encuentro PP y Ciudadanos discreparon sobre si debe ser Almeida o Villacís el candidato al que ambas fuerzas políticas apoyen para sustituir a la alcaldesa Manuela Carmena. Nos obstante, los dos aspirantes necesitarán el apoyo de Vox para sumar mayoría absoluta.

OPCIONES EN LA CAPITAL

En este sentido, desde el partido de Santiago Abascal señalaron que no tienen ningún veto a Villacís ni a ningún otro candidato de Ciudadanos, sino que el criterio general de Vox es que no apoyarán investiduras de ediles que no negocien directamente con Vox.

Los resultados de las elecciones del 26-M situaron a Carmena y Más Madrid en primer puesto con 19 concejales en un Consistorio con una mayoría absoluta situada en 29 ediles. La actual alcaldesa no llega a esta mayoría con los 8 representantes del PSOE, mientras que sí lo hace la suma de PP (15 ediles), Ciudadanos (11) y Vox (4). Este reparto hace que Villacís sólo sería alcaldesa con un acuerdo que incluyese a PP y Vox, puesto que parecen remotas fórmulas como que le apoyasen los socialistas y Más Madrid.

En este contexto, PP y Vox llegaron este viernes a un principio de acuerdo para avanzar en la gobernabilidad de los municipios donde estas dos fuerzas políticas sumen suficientes concejales para hacerlo solos, como Almería y Pozuelo de Alarcón (Madrid).

En concreto, los partidos que lideran Pablo Casado y Santiago Abascal suman mayoría absoluta en 35 municipios tras las elecciones del pasado 26-M, entre los que están también Roquetas de Mar, El Ejido, Algeciras, Las Rozas y Majadahonda.

08-JUN-19

