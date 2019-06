Madrid. monasterio pide a cs "sentarse a hablar y negociar para un posible acuerdo" de gobierno

MADRID, 07 (SERVIMEDIA)

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, instó hoy a Ciudadanos a sentarse con esta formación para "hablar y negociar un posible acuerdo" de gobierno, tras reunirse con el candidato socialista, Ángel Gabilondo, en la Cámara regional.

Monasterio dijo que "tenemos un mes por delante" y manifestó que "no descarto nada que no se nos ha ofrecido". Aclaró que Vox "no ha puesto exigencias ni peticiones puesto que todavía no nos conocemos ni nos hemos sentado en la mesa" con Cs.

Mostró su "mano tendida" para sentarse a hablar, señaló que es "una pena haber perdido dos semanas completas casi" y añadió que espera la llamada de Cs. Respecto al encuentro con Gabilondo, manifestó que ha quedado "sorprendida gratamente" del encuentro y de que se hayan cumplido "las reglas fundamentales de la democracia y el respeto a todos los votantes".

Por su parte, Gabilondo indicó que "nosotros hacemos reuniones educadas y con respeto y cortesía parlamentaria" y destacó que "hemos dejado claro desde el primer momento que no estamos negociando nada con Vox y que no queríamos nada con ellos, y ellos tampoco nada con nosotros".

