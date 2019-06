El ejecutivo dice que "depende" de la "responsabilidad" de pp y cs que haya gobierno "cuanto antes"

MADRID, 07 (SERVIMEDIA)

El Gobierno indicó este viernes que "depende" de la "corresponsabilidad" de las fuerzas políticas "en su conjunto", aunque luego concretó en Partido Popular y Ciudadanos, el tiempo que trascurra hasta que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se someta a una investidura.

Así respondió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra portavoz, Isabel Celaá, cuando se le preguntó por la fecha que baraja el Ejecutivo para la investidura, después de que Sánchez haya aceptado el encargo del Rey de formar Gobierno.

Celaá recordó que el presidente quiere que haya gobierno "cuanto antes" con el fin de que el gobierno "arranque". Y ahí insistió en que "no hay otra alternativa" más que un gobierno "sí o sí" del PSOE, por lo que las demás formaciones tienen su "responsabilidad" para garantizar la estabilidad tras las elecciones.

Instó a PP, Cs y Podemos a "leer bien los resultados electorales" porque en "28 días se ha votado cuatro veces y siempre sale el mismo resultado", que pasa por una apuesta de la ciudadanía española a que haya un gobierno socialista.

PODEMOS, SOCIO

La portavoz insistió en la presión a estas tres formaciones, especialmente a PP y Cs, y señaló que, aunque "se abre una nueva etapa en el sentido de que se amplía el número de agentes políticos, queremos que Podemos siga siendo socio porque lo que va a hacer el gobierno son políticas progresistas, que sirvan a los ciudadanos, como las que ha venido haciendo durante este año".

Por tanto, espera que "las terminales de esas políticas sean complementadas también con Podemos y, por qué no, con otras fuerzas políticas también". Si bien, en aras de la estabilidad y la investidura, abogó por abrir el abanico porque, admitió, les "gustaría que el resto de las fuerzas, y en concreto, PP y CS, aportaran en positivo esa parte de la estabilidad que, como representantes de los ciudadanos les corresponde". "Si efectivamente no queremos que el gobierno de España, que no queremos, dependa de fuerzas independentistas, el PP deberá hacer un ejercicio y Cs también".

La presión hacia los partidos de Casado y Rivera también la ejerció al responder sobre la posible fecha de la investidura porque, dijo, si ambos hacen un "esfuerzo" se puede trabajar en una "fecha exacta" y "cuanto antes".

Celaá afirmó que, de PP y Ciudadanos "depende que se obstaculice o salga adelante la investidura" y que ésta se produzca "antes de que llegara el estío de manera profunda", es decir, en la primera quincena de julio.

Por último, sobre la posibilidad de que Pablo Iglesias forme parte del próximo Ejecutivo, Celaá se escudó en que es una "facultad exclusiva" del presidente y que "entrará en el Gobierno la personas que tenga la confianza del presidente" porque "él decide".

(SERVIMEDIA)

07-JUN-19

MML/gja