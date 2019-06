El gobierno, convencido de que el supremo le dará la razón, pospone la exhumación de franco

MADRID, 04 (SERVIMEDIA)

El Gobierno pospondrá la ejecución de la exhumación de los restos de Francisco Franco hasta que en los próximos meses el Tribunal Supremo, que hoy la suspendió cautelarmente atendiendo al recurso de la familia, dicte sentencia sobre el fondo del asunto. Confían en Moncloa que ese tiempo no sea "mucho".

Así lo comunicaron fuentes del Ejecutivo después de que el Alto Tribunal suspendiera cautelarmente por unanimidad este martes la ejecución de la exhumación, a instancias del recurso de la familia del dictador.

Para el Gobierno, "no es extraño que el Tribunal Supremo suspenda la ejecución de una decisión cuya legalidad tiene que revisar a instancia de parte" y, "obviamente, la suspensión cautelar no indica nada sobre el fondo del asunto".

De hecho, según dichas fuentes, el Ejecutivo está "convencido de que el Tribunal Supremo desestimará este recurso, como ha venido haciendo hasta ahora con todos los recursos planteados por la familia Franco".

Así las cosas, desde Moncloa destacan que según el último párrafo del escrito traslado por el tribunal no discute el "interés general" de la medida adoptada en Consejo de Ministros y adelanta que resolverá en un "plazo razonable".

En dicho párrafo, el Supremo señala que "no hay duda" de que en los acuerdos del Consejo de Ministros que han dispuesto la exhumación –para el 10 de junio de 2019, a las 10.00 horas, y su posterior traslado al cementerio de El Pardo-Mingorrubio- esta´ "también presente el interés general" y añade que -según lo destacado por el Ejecutivo- "teniendo en cuenta el estado actual de las actuaciones y que la tramitación restante no debe presentar, en principio, particulares dificultades, no hay razones que impidan resolver el recurso contencioso-administrativo en un plazo razonable".

"Por tanto, los intereses públicos vinculados a la exhumación que ahora suspendemos no se verán afectados por un tiempo prolongado si es que, finalmente, debieran prosperar".

DEL 'EN BREVE' HACE CASI UN AÑO

La exhumación de los restos del dictador es un asunto capital que arranca desde el inicio del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El pasado 17 de julio de 2018, en su exposición ante el Congreso de su programa de gobierno, Sánchez aseguró que la exhumación anunciada era una decisión política "en firme". "Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco", sentenció, y "su materialización, a falta de dar los últimos retoques al instrumento que lo hará posible, será en breve, en muy breve espacio de tiempo".

En un corrillo con los periodistas, Sánchez no quiso concretar, pero dio a entender que en ese mismo verano y antes de vacaciones al asegurar que "os pillará trabajando".

De aquello pronto hará el año y el Gobierno ha ido sorteando los recursos jurídicos que ha ido interponiendo la familia Franco y posponiendo la fecha de exhumación.

Tras fijarla para antes de final de 2018, luego primeros de 2019, e incluso antes de la cita con las urnas, finalmente el 15 de marzo, el Consejo de Ministro acordó para el 10 de junio, a las 10 horas, la exhumación del Valle y posterior inhumación, si la familia quiere tras ceremonia íntima, en el panteón familia en el cementerio de Mingorrubio.

La decisión del Supremo, esperada en Moncloa, pospone la exhumación de Franco más allá del 10 de junio, aunque en el Ejecutivo se agarran a que el mismo Supremo avanza que no tardará en resolver por lo que creen que será "no mucho" más tarde, y poder así cerrar esta cuestión.

04-JUN-19

