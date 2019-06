El pp dice a cs que debe "abrir un poco la mano" para conseguir "el fin superior"

MADRID, 01 (SERVIMEDIA)

La presidenta del Partido Popular de Navarra, Ana Beltrán, advirtió este sábado de que Ciudadanos tendrá que "abrir un poco la mano" en las negociaciones con su partido y Vox para lograr el "fin superior" de acordar con formaciones con las que existen "nexos" para que el centroderecha logre poder territorial tras las elecciones del 26 de mayo.

Beltrán, integrante del comité negociador del PP tras el 26-M, se pronunció en estos términos una entrevista en la Cope recogida por Servimedia. "Somos conscientes de que los votantes no nos van a perdonar que no nos pongamos tres partidos de acuerdo en lugares donde podemos conformar gobiernos de centroderecha", recalcó.

Subrayó que PP, Cs y Vox tienen "un mensaje igual en lo nuclear", esto es, la defensa de la unidad de España y de la Constitución, en las bajadas de impuestos o en la libertad educativa. Todas ellas "cosas muy importantes que pueden hacer la base de programas de gobierno" en las plazas donde la suma entre los tres da para gobernar.

Partiendo de este "nexo tan importante en lo común", Beltrán incidió en que toca pensar en el interés general "y no en tacticismos". Además, defendió que negociaciones de este tipo requieren "sentido común, prudencia" y también "generosidad". Así, pidió a Cs y Vox pensar en el "fin superior" y olvidarse de "intereses partidistas".

La dirigente popular analizó que en este momento cada uno está lanzando sus posicionamientos de partida y explicando los "máximos", al tiempo que agregó que "tendrá que ser Cs el que abra un poco la mano" a la animadversión a Vox porque en Andalucía se consiguió un "pacto exitoso".

En cuanto a Navarra, Beltrán recordó que el PSOE, al igual que UPN y el PP, ha estado los últimos cuatro años "a partir un piñón" votando todo en contra al Gobierno nacionalista que ha querido "imponer una lengua que no es oficial, la bandera de otra comunidad y adoctrinar a nuestros hijos en todos los sentidos".

Por ello dijo no entender que el PSOE esté hoy pendiente, "por afán personalista, por obligación del PNV o incluso de (Arnaldo) Otegi", de que Navarra pueda ser "moneda de cambio". "No lo podemos consentir, no la podemos perder (a Navarra), es pieza clave en la unidad de España que tantos queremos defender", remachó.

