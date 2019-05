26-m. cs no tiene previsto negociar con vox pero no se negará a su apoyo externo

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

La dirección de Ciudadanos no tiene previsto negociar con Vox y descarta "sacrificar" sus políticas moderadas y liberales para llegar a acuerdos con esa formación, pero no se negará a recibir su apoyo externo en aquellos territorios donde los escaños del partido de Santiago Abascal sean fundamentales para una investidura.

Lo dijo en rueda de prensa el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, después de la primera reunión del comité encargado de negociar la formación de gobiernos tras las elecciones autonómicas y municipales del pasado domingo.

Aunque no descartan nada y la negociación se irá concretando en cada territorio en función de las circunstancias, Villegas puso como ejemplo Andalucía, donde el gobierno se formó entre el PP y Ciudadanos y Vox apoyó sin tener consejeros y negociando únicamente con el PP. A lo que no se pueden negar, precisó, como algunos pedían entonces, es a recibir apoyos.

Villegas dejó claro que cumplirán lo que han dicho en campaña, en el sentido de que su socio prioritario es el PP y solo podrán llegar a acuerdos con dirigentes del PSOE que "renieguen" de las políticas de Pedro Sánchez. Cumplirán ese compromiso, insistió, como están cumpliendo el de que los votos de Ciudadanos no servirán "por activa ni por pasiva" para volver a investir a Sánchez como presidente del Gobierno.

Villegas precisó que la concreción de esas exigencias al PSOE se irá viendo en las negociaciones si aparece algún dirigente socialista dispuesto a esas conversaciones, pero la pretensión de Ciudadanos es poner por escrito en los acuerdos el compromiso con la igualdad y la unión de los españoles, y la defensa de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

"No vamos a pedir ninguna inmolación, no está previsto", dijo, pero sí "pedir coherencia" a quienes quieran llegar a acuerdos con Ciudadanos, lo cual implica "renegar de facto" de las políticas de Sánchez.

La pretensión general de Ciudadanos es entrar en los gobiernos en aquellos territorios en los que sus votos sean cruciales, pero no descartan casos puntuales en los que pueda haber un apoyo externo. Tampoco descartan liderar alguno de esos gobiernos a pesar de ser segunda o tercera fuerza.

Ciudadanos considera evidente que ha comenzado "una nueva era" en la que un partido que no es ni PSOE ni PP puede entrar en gobiernos de territorios gestionados siempre hasta ahora por esas formaciones. En Andalucía, subrayó Villegas, había una singularidad que llevó a su partido a despreciar al PSOE como vencedor de las elecciones y pactar con el PP, y era que esa comunidad nunca había sido gobernada por otro partido que el socialista.

Ese criterio de cambio pesa ahora en territorios como Castilla y León, Murcia o la Comunidad de Madrid, gobernandos desde hace décadas por el PP, reconoció Villegas, pero precisó también que no tienen ese plus que tenía Andalucía y que además ese cambio ya está en parte garantizado con la entrada de Ciudadanos.

Villegas insistió en que todos los acuerdos a los que llegue Ciudadanos serán "centrados, moderados, lliberales, basados en nuestro programa", por lo que tienen que ser con partidos igualmente "centrados", y "lo normal" es que sea con el PP o quizá en algún lugar con el PSOE si se cumplen los requisitos planteados, pero no con Vox.

Dijo, en ese sentido, que no está "previsto" negociar directamente con Vox y en todo caso, una vez cerrados acuerdos con el PP, será Vox el que tenga que decidir si apoya o no, como pasó en Andalucía. No dejó claro lo que hará Ciudadanos en caso de que el PP abra la puerta a la entrada de Vox en esos gobiernos, más allá de pedir a ese partido "que se aclare" en ese punto y que su objetivo es formar gobiernos "moderados, centrados, con propuestas liberales".

Villegas negó que exista una "operación" concreta para que Begoña Villacís sea alcaldesa de Madrid a cambio de cesiones en otros lugares, y aseguró que Ciudadanos intentará que su candidata gestione la capital como intentará también que Ignacio Aguado sea presidente de la Comunidad de Madrid. "Veremos en cada caso si se puede producir o no", precisó.

28-MAY-19

