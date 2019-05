26-m. ayuso promete "no defraudar" y "entenderse" con cs y vox para gobernar

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

La candidata del Partido Popular a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, prometió esta noche "no defraudar" y trabajar a partir de mañana para "entenderse" con Ciudadanos y Vox y poder gobernar y seguir defendiendo desde esta Administración "la libertad", que es "lo más importante que tiene el hombre".

Sonriente, Ayuso salió al escenario instalado en la puerta de Génova para celebrar con los militantes que le recibieron con gritos de "presidenta" los resultados que permitirán que gobierne con sus 30 diputados si logra el apoyo de los 26 de Ciudadanos y los 12 de Vox, según los resultados obtenidos en las elecciones autonómicas del 26-M.

Agradeció a los votantes de la Comunidad de Madrid por "volver a confiar" en el PP para seguir gobernando una región en la que lleva 24 años e hizo extensivo su agradecimiento a los votantes de otras formaciones que también han apostado por estas siglas en una "circunstancia que era diferente".

Recordó que en enero y febrero apuntaba a que las izquierdas "eran muy fuertes" y podían gobernar en la Comunidad de Madrid, y celebró que haya traído sus frutos el trabajo "pueblo a pueblo, distrito a distrito" en una región que "nadie conoce como el PP". "Con trabajo y tesón todo se consigue en esta vida", indicó.

Prometió hablar con los demás partidos, con todos aquellos que no quieren que las izquierdas provoquen retrocesos. "Gracias a todos los madrileños que se han dado cuenta de que no hay nada más preciado que la libertad y por eso han confiado en todas estas opciones políticas que a partir de mañana nos vamos a entender para seguir defendiendo lo más importante que tiene el hombre: la libertad", expuso, y remató diciendo que "no vamos a defraudar".

